مصاب بـ «كورونا» يقترب من ترامب ويثير الزعر في مؤتمر سياسي

واشنطن (صدى):

كشف وسائل إعلام أمريكية أن شخصا مصاب بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" كان على مقربة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائبه مايك بنس قبل أيام في تجمع مؤتمر العمل السياسي المحافظ.

وأوضحت أن مؤتمر العمل السياسي المحافظ من بين أكبر التجمعات السنوية للسياسيين المحافظين، وشارك الآلاف إلى جانب ترامب ونائبه في المؤتمر الذي جرى في 29 فبراير قرب واشنطن، بينهم عدد من أعضاء الحكومة وكبار المسؤولين في البيت الأبيض.

وأضافت أن مستشفى في نيو جيرسي أجرى فحصا للشخص، وأكدت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أن النتيجة جاءت إيجابية"، مما يعني إصابته بالفيروس، وتم عزل المريض الذي يحظى برعاية طبية في نيو جيرسي.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية أشارت إلى أن مرض "كوفيد 19" الناجم عن الفيروس، ينتشر من خلال قطيرات سائلة صغيرة من أنف أو فم المصاب، ويعتقد أن الفيروس قادر على البقاء على الأسطح من عدة ساعات حتى عدة أيام.