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السفيران المعينان لدى أوكرانيا والأوروغواي الشرقية يؤديان القسم أمام خادم الحرمين

الاخبار المحلية
Time منذ 58 دقيقة
Views 1596
السفيران المعينان لدى أوكرانيا والأوروغواي الشرقية يؤديان القسم أمام خادم الحرمين

الرياض (صدى):
تشرف بأداء القسم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، اليوم، سفيرا خادم الحرمين الشريفين المعينان لدى أوكرانيا، وجمهورية الأوروغواي الشرقية.

فقد أدى القسم كل من السفير المعين لدى أوكرانيا محمد بن سليمان المسهر، والسفير المعين لدى جمهورية الأوروغواي الشرقية إياد بن غازي حكيم، قائلين (أُقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لديني، ثم لمليكي ووطني، وأن لا أبوحَ بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها في الداخل والخارج، وأن أُؤدّيَ عملي بالصدق والأمانة والإخلاص).

بعد ذلك تشرف السفيران، بالسلام على خادم الحرمين الشريفين، واستمعوا إلى توجيهاته ـ أيده الله ـ.

حضر أداء القسم، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومعالي مساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأستاذ تميم بن عبدالعزيز السالم.

 

 

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أحدث التعليقات

تركي ابن حميد
تستاهل البعض اتخذ وسائل التواصل منفذ ليظهر عقده على خلق الله واهانتهم.
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
طيب طيب
واضح*** وصريح***
الله يدفع البلاء، ويكفينا الشر..
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
لاتستدعونه روحو جيبوه وجروه جر😠
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
طيب

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