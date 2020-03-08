نابولي يسعى لضم لوكا يوفيتش من ريال مدريد

وكالات (صدى):

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الأحد، أن نابولي الإيطالي أجرى اتصالات بوكيل أعمال الصربي لوكا يوفيتش، نجم ريال مدريد؛ حيث يريد التعاقد مع اللاعب خلال الموسم المقبل على سبيل الإعارة.

ويرغب رئيس نابولي أوريليو دي لورينتيس، في أن يتعاقد مع مهاجم شاب بارز، ويأتي في المقدمة يوفيتش؛ حيث يتمتع الفريق بعلاقة جيدة جدا مع وكيل أعمال يوفيتش، فالي رمضاني، وهو وكيل أعمال 4 من لاعبي نابولي، هم كاليدو كوليبالي ونيكولا مكسيموفيتش ودييغو ديمي وكيفن مالكوي.

وأشارت التقارير، إلى أن نابولي يعلم أن يوفيتش يفكر بإيجابية في الانتقال إلى نادي جنوب إيطاليا إذا كان عليه الرحيل عن ريال مدريد سواء كان ذلك على سبيل الإعارة أو بعقد دائم؛ فيما يفضل ريال مدريد عدم التفريط في يوفيتش بعد عام واحد فقط بعدما دفع 60 مليون يورو لضم المهاجم الشاب في الصيف الماضي.