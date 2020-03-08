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"الصحة" تعلن تسجيل 4 حالات جديدة بفيروس كورونا الجديد

الاخبار المحلية
Time منذ ساعة
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"الصحة" تعلن تسجيل 4 حالات جديدة بفيروس كورونا الجديد

الرياض (صدى):
أعلنت وزارة الصحة اليوم الأحد عن ظهور نتائج مخبرية تؤكد إصابة ثلاث مواطنات ومواطن بفيروس كورونا الجديد COVID19 .

وفي التفاصيل، قالت الصحة إن ثلاث حالات من الحالات الأربع نتجت عن مخالطة لحالات معلنة سابقاً كانت قادمة من إيران. أما الحالة الرابعة فهي لمواطن قادم من إيران عبر الإمارات العربية المتحدة ولم يفصح عند المنفذ السعودي عن وجوده في إيران، وبذلك يصبح مجموع الحالات المؤكدة داخل المملكة 11 حالة.

وتطمئن الوزارة الجميع بأن الحالات معزولة حالياً وجارٍ التعامل معها وتقديم الخدمة الصحية وفق الإجراءات الصحية المعتمدة، علماً أن جميع الحالات هم من سكان محافظة القطيف.

وأهابت الصحة بكل من كان في مناطق موبوءة بالتواصل فورا مع مركز "تواصل الصحة 937 "للحصول على النصائح التي تحميه وتحمي أسرته والمجتمع. كما أهابت بالتواصل في حال رغبة أي شخص في الاستفسار عما يخص الفيروس، مشددة على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.

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أحدث التعليقات

تركي ابن حميد
تستاهل البعض اتخذ وسائل التواصل منفذ ليظهر عقده على خلق الله واهانتهم.
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
طيب طيب
واضح*** وصريح***
الله يدفع البلاء، ويكفينا الشر..
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
لاتستدعونه روحو جيبوه وجروه جر😠
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
طيب

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