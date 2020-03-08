«سهم أرامكو» يتراجع دون سعر الطرح

الرياض (صدى):

انخفض سعر سهم أرامكو السعودية عن سعر طرحه، للمرة الأولى منذ بدء تداولها في ديسمبر .

وسجل سهم أرامكو 30.95 ريال ، منخفضا – 6 % ، مقارنة مع سعر الطرح العام الأولي البالغ 32 ريالا.