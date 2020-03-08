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«سهم أرامكو» يتراجع دون سعر الطرح

مال واعمال
Time منذ 20 دقيقة
Views 1556
Comment 1
«سهم أرامكو» يتراجع دون سعر الطرح

الرياض (صدى):
انخفض سعر سهم أرامكو السعودية عن سعر طرحه، للمرة الأولى منذ بدء تداولها في ديسمبر .

وسجل سهم أرامكو 30.95 ريال ، منخفضا – 6 % ، مقارنة مع سعر الطرح العام الأولي البالغ 32 ريالا.

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أحدث التعليقات

🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
الله يخارجنا
اللهو البرئ
هذا انتي مثل من يمشي بالظلام بدون نور لابد ان يقع ..
مع المرزوق🔬
بغض النظر عن مهامه الوظيفة ألتي لا تسوى شيئا امام الأجر العظيم. إن شاء الله وما عند الله خير وابقى.
مع المرزوق🔬
عند مشاهدة الفلوس تؤثر على التفكير في النفوس
مع المرزوق🔬
ممتاز جدا

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