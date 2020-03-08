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بالفيديو.. «أمير الرياض» يُصلح بين أسرتين وقع بينهما قتل بوادي الدواسر

الاخبار المحلية
Time منذ 28 دقيقة
Views 1482
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بالفيديو.. «أمير الرياض» يُصلح بين أسرتين وقع بينهما قتل بوادي الدواسر

الرياض (صدى):
نجح الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، في الإصلاح بين أسرتين بينهما خلافات قوية شهدت وقوع قتلى من الطرفين وسُجن على إثره بعضًا منهم، وذلك في وادي الدواسر.

وكشف مقطع فيديو، عن لحظة اتمام أمير الرياض للصلح بين العائلتين حيث أسدى لهما النصيحة وطالبهما بألا يتعدى أحدهما عل الآخر؛ فيما أكد أفراد الأسرتين بأنهم أخوة وسيحفظان الود بينهما لتنتهي الخلافات بينهما.

وكان الأمير فيصل قد زار محافظة وادي الدواسر، أول أمس الجمعة؛ حيث الْتقى رؤساء وقضاة المحاكم ورؤساء المراكز، ثم عقد اجتماعًا بأعضاء المجالس البلدية والمحلية والغرفة التجارية، بقاعة الملك عبدالله للاجتماعات، لمناقشة جداول الأعمال التي تتضمن احتياجات المحافظة حسب الأولوية، والاطلاع على العوائق التي تواجه المشروعات، فضلًا عن لقائه بالأهالي لمعرفة طلباتهم.

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أحدث التعليقات

🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
الله يخارجنا
اللهو البرئ
هذا انتي مثل من يمشي بالظلام بدون نور لابد ان يقع ..
مع المرزوق🔬
بغض النظر عن مهامه الوظيفة ألتي لا تسوى شيئا امام الأجر العظيم. إن شاء الله وما عند الله خير وابقى.
مع المرزوق🔬
عند مشاهدة الفلوس تؤثر على التفكير في النفوس
مع المرزوق🔬
ممتاز جدا

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