بالفيديو.. «أمير الرياض» يُصلح بين أسرتين وقع بينهما قتل بوادي الدواسر

الرياض (صدى):

نجح الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، في الإصلاح بين أسرتين بينهما خلافات قوية شهدت وقوع قتلى من الطرفين وسُجن على إثره بعضًا منهم، وذلك في وادي الدواسر.

وكشف مقطع فيديو، عن لحظة اتمام أمير الرياض للصلح بين العائلتين حيث أسدى لهما النصيحة وطالبهما بألا يتعدى أحدهما عل الآخر؛ فيما أكد أفراد الأسرتين بأنهم أخوة وسيحفظان الود بينهما لتنتهي الخلافات بينهما.

وكان الأمير فيصل قد زار محافظة وادي الدواسر، أول أمس الجمعة؛ حيث الْتقى رؤساء وقضاة المحاكم ورؤساء المراكز، ثم عقد اجتماعًا بأعضاء المجالس البلدية والمحلية والغرفة التجارية، بقاعة الملك عبدالله للاجتماعات، لمناقشة جداول الأعمال التي تتضمن احتياجات المحافظة حسب الأولوية، والاطلاع على العوائق التي تواجه المشروعات، فضلًا عن لقائه بالأهالي لمعرفة طلباتهم.