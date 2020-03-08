طريقة معرفة أكثر شخص تراسله في «واتساب»

وكالات (صدى):

كشف تطبيق واتساب، عن وسيلة بسيطة لمعرفة مَن تراسله بشكل أكبر وكذلك عدد الرسائل والصور ومقاطع الفيديو، فضلًا عن الرسائل الصوتية المتبادلة بينكم عبر التطبيق.

ويأتي من خلال ترتيب ذلك في قائمة تكون وفقاً لأكبر قدر من البيانات خلال المحادثة مع جهات الاتصال المختلفة؛ حيث لمعرفة عدد الرسائل المتبادلة: افتح الخيارات الإضافية، اضغط على "إعدادات" (Settings).

وبعد ذلك، اختر "البيانات والتخزين" (Date and Storage)؛ ثم اضغط على "التخزين المستخدم" (Storage Usage)، واختر جهة الاتصال لترى مقدار مراسلتك معهم؛ فيما يظهر رقم بجانب كل جهة اتصال يمثل العدد الإجمالي لحجم الرسائل المتبادلة؛ حيث تشمل الإحصائيات الرسائل النصية، والصور، والصور المتحركة، ومقاطع الفيديو، والرسائل الصوتية، والوثائق.