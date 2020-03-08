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طريقة معرفة أكثر شخص تراسله في «واتساب»

مال واعمال
Time منذ 53 دقيقة
Views 1610
طريقة معرفة أكثر شخص تراسله في «واتساب»

وكالات (صدى):
كشف تطبيق واتساب، عن وسيلة بسيطة لمعرفة مَن تراسله بشكل أكبر وكذلك عدد الرسائل والصور ومقاطع الفيديو، فضلًا عن الرسائل الصوتية المتبادلة بينكم عبر التطبيق.

ويأتي من خلال ترتيب ذلك في قائمة تكون وفقاً لأكبر قدر من البيانات خلال المحادثة مع جهات الاتصال المختلفة؛ حيث لمعرفة عدد الرسائل المتبادلة: افتح الخيارات الإضافية، اضغط على "إعدادات" (Settings).

وبعد ذلك، اختر "البيانات والتخزين" (Date and Storage)؛ ثم اضغط على "التخزين المستخدم" (Storage Usage)، واختر جهة الاتصال لترى مقدار مراسلتك معهم؛ فيما يظهر رقم بجانب كل جهة اتصال يمثل العدد الإجمالي لحجم الرسائل المتبادلة؛ حيث تشمل الإحصائيات الرسائل النصية، والصور، والصور المتحركة، ومقاطع الفيديو، والرسائل الصوتية، والوثائق.

Time واتساب

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أحدث التعليقات

🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
الله يخارجنا
اللهو البرئ
هذا انتي مثل من يمشي بالظلام بدون نور لابد ان يقع ..
مع المرزوق🔬
بغض النظر عن مهامه الوظيفة ألتي لا تسوى شيئا امام الأجر العظيم. إن شاء الله وما عند الله خير وابقى.
مع المرزوق🔬
عند مشاهدة الفلوس تؤثر على التفكير في النفوس
مع المرزوق🔬
ممتاز جدا

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