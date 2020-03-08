رئاسة الحرمين الشريفين تقرر إيقاف نظام البصمة بسبب «كورونا»

الرياض (صدى):

قررت رئاسة الحرمين الشريفين بإيقاف نظام البصمة " دوامي " والعودة للدفاتر الورقية كإجراء احترازي للحد من انتشار كورونا .

وكانت عدة جهات حكومية في المملكة قد تخذت هذا الإجراء حتى إشعار آخر للوقاية من الفيروس.