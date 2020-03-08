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رئاسة الحرمين الشريفين تقرر إيقاف نظام البصمة بسبب «كورونا»
الاخبار المحلية
منذ ساعة
1448
الرياض (صدى):
قررت رئاسة الحرمين الشريفين بإيقاف نظام البصمة " دوامي " والعودة للدفاتر الورقية كإجراء احترازي للحد من انتشار كورونا .
وكانت عدة جهات حكومية في المملكة قد تخذت هذا الإجراء حتى إشعار آخر للوقاية من الفيروس.
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أحدث التعليقات
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
الله يخارجنا
اللهو البرئ
هذا انتي مثل من يمشي بالظلام بدون نور لابد ان يقع ..
مع المرزوق🔬
بغض النظر عن مهامه الوظيفة ألتي لا تسوى شيئا امام الأجر العظيم. إن شاء الله وما عند الله خير وابقى.
مع المرزوق🔬
عند مشاهدة الفلوس تؤثر على التفكير في النفوس
مع المرزوق🔬
ممتاز جدا
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