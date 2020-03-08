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نواب مجلس الأمة الكويتي يخضعون لـ«الفحص الطبي»

عربية ودولية
Time منذ 33 دقيقة
Views 1411
نواب مجلس الأمة الكويتي يخضعون لـ«الفحص الطبي»

خالد الظفيري (صدى):
أصدر مجلس الأمة في الكويت، أمس السبت، قرارًا بإرجاء الجلسات إلى 24 مارس الجاري، حتى خضوع النواب للفحص الطبي.

ومن جانبه، أوضح رئيس المجلس، مرزوق الغانم: " تغليبًا للمصلحة العامة، ونظرًا للظروف والمستجدات الطارئة، والتزامًا بتوصيات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة بدولة الكويت، قرر مكتب المجلس تأجيل جلسة المجلس العادية المقرر عقدها يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين الموافق 10 و11 من مارس 2020 لمدة أسبوعين لتكون في يومي 24 و25 من مارس 2020 ″​​​.

وقال مرزوق الغانم، أن مكتب المجلس قرر أن يعرض على المجلس تمديد مدة دور الانعقاد الحالي بحيث لا يقل عدد الجلسات عن العدد المقرر السابق وفق الجدول الموزع.

وارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا في الكويت إلى 61، بعد تسجيل إصابة ثلاث حالات جديدة؛ حيث كشفت عن تسجيل ثلاث حالات إصابة جديدة بكوفيد-19 (فيروس كورونا المستجد)، جميعها مرتبطة بالسفر إلى إيران، ليصبح إجمالي عدد الحالات 61 إصابة.

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أحدث التعليقات

البرفسور حنس
ابك به خطأ شفت كل الناس تقع فيه وهو من اكبر اسباب نشر الماخوذ..... الذكي يقول وشو .. وله جايزه أوفة إقط من عمل يدين نجره... ودحين نستقبل الاجابات...
وافي
هذا البلاء رسالة من الله لكل طاغوت وامتحان لكل مؤمن اللهم لاتعاقبنا بما فعل السفهاء منا واصرفة عن بلاد المسلمين يارب العالمين
عبدالوهاب المظفر
صح لسانك صدقت والله العظيم نحن شعب مع ولاة امرنا حباّ للوطن ونفديه برواحنا ولاقرة أعين الجبناء ونحن معكم يامليكنا وولي عهد ونفيدكم بالغالي والنفيس
عبدالوهاب المظفر
صح لسانك صدقت والله العظيم نحن شعب مع ولاة امرنا حباّ للوطن ونفديه برواحنا ولاقرة أعين الجبناء ونحن معكم يامليكنا وولي عهد ونفيدكم بالغالي والنفيس
زاير
طبعا اختيار الرياض عاصمة المرأة العربية جاء بعد أن تحولت المرأة المحافظه الي سلعة و بضاعة معروضة بمقابل سياسي وإعلامي و تحسين صوره قاتمة للسلطة .

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