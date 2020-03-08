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بالفيديو..محادثة " خارج البروتوكول " لمراقب جوي تثير الجدل

مال واعمال
Time منذ ساعتين
Views 2612
Comment 4
بالفيديو..محادثة " خارج البروتوكول " لمراقب جوي تثير الجدل

القاهرة (صدى):
وثق مقطع فيديو متداول، محادثة بين طيار ومراقب جوي مصري، خارجة عن البروتوكول والجدية المتعارف عليها.

ورغم أن عالم المحادثات بين الطيارين والمراقبين الجويين من أكثر المجالات جدية، لكن المراقب المصري قرر أن يغير القاعدة.

ولقى المقطع انتقادات من قبل البعض لعدم جدية المراقب، حيث أنهم في بعض الأحيان لا يردون حتى السلام، فيما رأى آخرون أن ذلك نوعا من تخفيف ضغط العمل بطريقة فكاهية ولا يتنافى مع جدية العمل.

يذكر أن المراقبين الجويين، يمتهنون أصعب المهن، حيث تطلب طبيعة عملهم قوة في التركيز والحضور الذهني العالي، وهو حلقة الاتصال ما بين الطائرة والمطار، وتتركز مهامه في إدارة الحركة الجوية ومنع اصطدام الطائرات بعضها ببعض، أو حتى اصطدامها بالعوائق الجوية التي قد تشكل خطراً على الطائرة.

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أحدث التعليقات

قاعد لهم
هذه حقيقة المذيعات بدون مكياج ... كانها علبه صلصله طاقتها الشمس
ابو عمار
ههههههههههههههههههههه .. الملعون تحب هذه الحركه حتى في الطائره
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
طيب
قاعد لهم
كلهم حلوين الضاحك والمضحوك عليه ممكن اربيهم عندي هم الاثنين
ابو عمار
لعنة الله عليه الحقير

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