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منافسة برازيلية لضم محترف الهلال

اخبار رياضية
Time منذ 42 دقيقة
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منافسة برازيلية لضم محترف الهلال

نواف السالم (صدى):
كشفت تقارير برازيلية أن البرازيلي كارلوس إدواردو واحدًا من أبرز المحترفين الأجانب في تاريخ نادي الهلال حيث كان للاعب دورا هاما في تتويج الهلال بالعديد من البطولات خلال السنوات الماضية.

وذكرت التقارير أن هناك منافسة قوية بين ناديي سانتوس وجريميو لاستقطاب محترف الهلال إدواردو، لافتة إلى أن رئيس سانتوس خوسيه كارلوس بيريز فتح باب التفاوض مع لاعب الوسط البرازيلي.

وأضاف أن سانتوس يعاني من تراجع النتائج في الموسم الحالي، وربما يتعرض مدربه فيريرا للإقالة من منصبه في حالة خسارته المباراة المقبلة أمام بالميراس.

وتابع: “يفهم رئيس سانتوس بيريز أن الفريق بحاجة ماسة إلى التعزيز، ويعتبر محترف الهلال كارلوس إدواردو أبرز الأسماء المتاحة أمام سانتوس.. كانت الاتصالات الأولية قد تمت بالفعل لكن الصفقة في حالة إتمامها ستكون الصيف المقبل عندما ينتهي عقد إدواردو مع الهلال”.

وأشارت إلى أن نادي جريميو كذلك مهتم بضم لاعب الوسط صاحب الـ30 عامًا، كاشفة أن إدواردو يرغب في العودة لكرة القدم البرازيلية، ويبدو منفتحًا للاستماع إلى كافة العروض.

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أحدث التعليقات

🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
لالا مو قصايد
ناقد رياضي
العالمي يفوز بالتحكيم وينهزم هزيمة نكراء .. قال عالمي طل .. والله ماشفنا منه العالميه وهي أضحوكة كذب عليهم إعلامهم وصدقوها ..
لا يهمونك انا مجنونك
كبير اسيا وزعيمها وسيدها لا يلتفت لهرطقة اطفال سذج كتب وخلد التاريخ من احترف بنادي الهلال ارتبط بنادي الهلال نجيب الامام من تاريخ الهلال بشار عبدالله من تاريخ الهلال ولهامسون طارق التايب وسجل يامسجل يعني لا جمهور الهلال ولا لاعبين الهلال يتأثرون بحركات عفى عليها الزمن من يريدة الهلال سيبقى في الهلال نحن لا نساوم كفرقة حسب الله
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
يا سلام يا الصوره
الملل
الشرهة ماهو عليها لانها تحب الشهره باي وسيلة لكن الخروف اللي في البيت يغسل الحمامات ويغير الحفايظ اذكر عادل امام سألوه ترضي بنتك تمثل قال لا لانه عارف العفن الفني طيب والممثلات قال كلهم مثلو بفلوس ورضيوا بما طلب منهن من الي والكل عارف وسلامة فهمكم

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