منافسة برازيلية لضم محترف الهلال

نواف السالم (صدى):

كشفت تقارير برازيلية أن البرازيلي كارلوس إدواردو واحدًا من أبرز المحترفين الأجانب في تاريخ نادي الهلال حيث كان للاعب دورا هاما في تتويج الهلال بالعديد من البطولات خلال السنوات الماضية.

وذكرت التقارير أن هناك منافسة قوية بين ناديي سانتوس وجريميو لاستقطاب محترف الهلال إدواردو، لافتة إلى أن رئيس سانتوس خوسيه كارلوس بيريز فتح باب التفاوض مع لاعب الوسط البرازيلي.

وأضاف أن سانتوس يعاني من تراجع النتائج في الموسم الحالي، وربما يتعرض مدربه فيريرا للإقالة من منصبه في حالة خسارته المباراة المقبلة أمام بالميراس.

وتابع: “يفهم رئيس سانتوس بيريز أن الفريق بحاجة ماسة إلى التعزيز، ويعتبر محترف الهلال كارلوس إدواردو أبرز الأسماء المتاحة أمام سانتوس.. كانت الاتصالات الأولية قد تمت بالفعل لكن الصفقة في حالة إتمامها ستكون الصيف المقبل عندما ينتهي عقد إدواردو مع الهلال”.

وأشارت إلى أن نادي جريميو كذلك مهتم بضم لاعب الوسط صاحب الـ30 عامًا، كاشفة أن إدواردو يرغب في العودة لكرة القدم البرازيلية، ويبدو منفتحًا للاستماع إلى كافة العروض.