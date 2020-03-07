إصابة عدة أشخاص في حادث مروري بجدة

جدة (صدى):

شهد طريق المنار بمحافظة جدة حادث اصطدام مركبة وشاحنة نتج عنه عددًا من الإصابات.

ومن جهتها، فقد باشرت الجهات المختصة الحادث، حيث تم نقل المصابين إلى المستشفى.