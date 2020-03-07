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جدة
إصابة عدة أشخاص في حادث مروري بجدة
حوادث
منذ ساعة
1993
جدة (صدى):
شهد طريق المنار بمحافظة جدة حادث اصطدام مركبة وشاحنة نتج عنه عددًا من الإصابات.
ومن جهتها، فقد باشرت الجهات المختصة الحادث، حيث تم نقل المصابين إلى المستشفى.
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أحدث التعليقات
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
لالا مو قصايد
ناقد رياضي
العالمي يفوز بالتحكيم وينهزم هزيمة نكراء .. قال عالمي طل .. والله ماشفنا منه العالميه وهي أضحوكة كذب عليهم إعلامهم وصدقوها ..
لا يهمونك انا مجنونك
كبير اسيا وزعيمها وسيدها لا يلتفت لهرطقة اطفال سذج كتب وخلد التاريخ من احترف بنادي الهلال ارتبط بنادي الهلال نجيب الامام من تاريخ الهلال بشار عبدالله من تاريخ الهلال ولهامسون طارق التايب وسجل يامسجل يعني لا جمهور الهلال ولا لاعبين الهلال يتأثرون بحركات عفى عليها الزمن من يريدة الهلال سيبقى في الهلال نحن لا نساوم كفرقة حسب الله
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
يا سلام يا الصوره
الملل
الشرهة ماهو عليها لانها تحب الشهره باي وسيلة لكن الخروف اللي في البيت يغسل الحمامات ويغير الحفايظ اذكر عادل امام سألوه ترضي بنتك تمثل قال لا لانه عارف العفن الفني طيب والممثلات قال كلهم مثلو بفلوس ورضيوا بما طلب منهن من الي والكل عارف وسلامة فهمكم
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