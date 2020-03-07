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شاهد.. توقعات بانتشار "كورونا" وقتل 300 مليون شخص منذ عام 2018

Time منذ ساعة
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شاهد.. توقعات بانتشار "كورونا" وقتل 300 مليون شخص منذ عام 2018

متابعة وإعداد غادة الفهد (صدى):
لم يكن انتشار فيروس " كورونا "، مفاجأة بالنسبة للعالم، حيث أنه كان هناك توقعات سابقى بانتشاره.

ورصدت " صدى " تحذيرات سابقة من الخبراء من انتشار وباء جديد في العالم يقتل 30 مليون شخص.

وتضمنت التحذيرات من وباء جديد قد ينتشر في العالم يقتل 300 مليون شخص مما سيربك إمداد الدواء والغذاء ويدخل الأرض في مجاعات وانهيارات اقتصادية، وأضراره غير مسبوقة وسيكون عبارة عن أنفلونزا ".

في حين حذر الخبراء من أن يفشي مرض يشبه الإنفلونزا قد يؤدي إلى وفاة 80 مليون شخص في جميع أنحاء العالم في غضون أقل من يومين، بحسب تقرير لصحيفة «الصن» البريطانية تم نشره في 18 ديسمبر 2019.

كما حذرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية في دراسة نشرتها، من تفشي وباء فيروسي عالمي قد يتسبب بهلاك أكثر من 33 مليون إنسان خلال 200 يوم من ظهوره، عام 2018.

وأشارت الصحيفة، في الدراسة التي أعدها الدكتور جوناثان كويك أحد أكبر المتخصصين في هذا المجال، إلى أن عدد ضحايا الوباء الفتاك سيرتفع إلى 300 مليون شخص في غضون عامين، مشيرة إلى أنه، ومع انهيار إمدادات الأغذية والأدوية، ومن دون وجود ما يكفي الناجين لتشغيل نظم الكمبيوتر أو الطاقة، سينهار الاقتصاد العالمي، وقد يؤدي الجوع والنهب إلى إلقاء النفايات في أجزاء مختلفة من العالم.

وقال إن هذا الوباء يمكن أن يقتل أكثر من 300 مليون شخص في جميع أنحاء العالم خلال عامين فقط.

وذكر أنه في السيناريو الأسوأ، فمع انهيار إمدادات الأغذية والأدوية وبدون ما يكفي من الناجين لتشغيل نظم الكمبيوتر أو الطاقة، سينهار الاقتصاد العالمي، وستنتشر المجاعات وعمليات النهب في كافة أرجاء العالم.

ورسم الطبيب البريطاني بهذا سيناريو شبيهاً بأفلام «نهاية العالم»، لكنه يتوقع حدوث هذا السيناريو بسبب الإنفلونزا- أكثر الفيروسات الشيطانية القاتلة، وأكثرها قابلية للسيطرة، والأسرع انتشاراً.

في حين قال الطبيب الأمريكي الذي يقود الجهود الدولية للبحث عن لقاح للكورونا : " أعتقد أن أكثر ما يثير القلق هو مزيج سرعة العدوى مع القدرية على إحداث أمراض شديدة أو الموت.

وأضاف : ونحن ليس منذ سنة 1918 الإنفلونزا الإسبانية لم نر منذ ذلك الحين فيروس يجمع هاتين الخاصيتين، لقد رأينا فيروسات قاتلة جدا.

وتابع : لكن هذه الفيروسات لها نسبة وفيات عالية، لأعلى من 80%، وله القدرة على أن يصبح وباء عالمي، وأثبت فيروس كورونا قدرته على القتل أضعاف مضاعفة من قدرة الأنفلونزا العادية.

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أحدث التعليقات

🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
لالا مو قصايد
ناقد رياضي
العالمي يفوز بالتحكيم وينهزم هزيمة نكراء .. قال عالمي طل .. والله ماشفنا منه العالميه وهي أضحوكة كذب عليهم إعلامهم وصدقوها ..
لا يهمونك انا مجنونك
كبير اسيا وزعيمها وسيدها لا يلتفت لهرطقة اطفال سذج كتب وخلد التاريخ من احترف بنادي الهلال ارتبط بنادي الهلال نجيب الامام من تاريخ الهلال بشار عبدالله من تاريخ الهلال ولهامسون طارق التايب وسجل يامسجل يعني لا جمهور الهلال ولا لاعبين الهلال يتأثرون بحركات عفى عليها الزمن من يريدة الهلال سيبقى في الهلال نحن لا نساوم كفرقة حسب الله
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
يا سلام يا الصوره
الملل
الشرهة ماهو عليها لانها تحب الشهره باي وسيلة لكن الخروف اللي في البيت يغسل الحمامات ويغير الحفايظ اذكر عادل امام سألوه ترضي بنتك تمثل قال لا لانه عارف العفن الفني طيب والممثلات قال كلهم مثلو بفلوس ورضيوا بما طلب منهن من الي والكل عارف وسلامة فهمكم

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