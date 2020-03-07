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صدى سبورت
فهد الروقي: الفيصلي لعب مباراة نهائي امام النصر
صدى سبورت
منذ 32 دقيقة
378
1
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أحدث التعليقات
زائر
الفيصلي ممثل الوطن لعب ضد العالمي وهزمه هزيمة نكراء .. وكان من المفروض هزيمته بالدور الأول ولكن لجنة المسابقات تلاعبت بالملعب البديل تقديرا للنصر لحين إكتمال صفوفه في حينه وهزموا الفيصلي بعد المؤامرة القذرة ..!!!
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
طيب
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
لذيذه🍓🍓🍓🍓😋😋😋😋
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
جزاك الله خير الجزاء يا شيخ
عبدالرحمن سراج منشي
بصراحة لو قال قوة محركة السيارة ( 250 ) نمر أو أسد أو فهد او ثور ) لقبلنا منه أي ذلك التصنيف دون جدال , لأن ما يقوله الخواجة في عالم المحركات والمخترعات ( نحن نبصم بالعشرة .
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