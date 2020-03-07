الأهلي يتوعد بملاحقة المسيئين للنادي قضائيا 

ماجد محمد (صدى):

توعدت إدارة النادي الأهلي، برئاسة عبدالإله مؤمنة، بملاحقة المسيئين للنادي عبر وسائل الإعلام، ووسائل التواصل الاجتماعي قضائياً.

ووفقا لبيان النادي الأهلي، فإن الإدارة القانونية في النادي قد شرعت عملياً في عمل دعاوى قضائية بحق عدد من ناشطي مواقع التواصل الاجتماعي المسئين للنادي.

وتحاول الإدارة الأهلاوية من وراء هذه الخطوة، الحفاظ على حقوق ومكتسبات النادي من جانب، ووقف المتطاولين عليه من جانب أخر.

وجاء نص بيان التجاوزات كالآتي: يؤكد مجلس إدارة النادي الأهلي ممثلا بالإدارة القانونية والمركز الإعلامي بالنادي ومن واقع مسؤوليتنا تجاه الكيان فإنه ستتم الملاحقة القانونية الكل المتجاوزين والمسيئين بحق النادي في جميع مواقع التواصل الاجتماعي

وقد جرى مؤخرا رصد عدد من التجاوزات والإساءات للكيان، وبناء عليه قد تم تكليف شركة السريحي وأبو نجم محامون ومستشارون قانونيون باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحفظ حقوق النادي وردع المسيئين ووقف مثل هذه التجاوزات مستقبلا.

ونهيب بنشر ثقافة الروح الرياضية ونبذ التعصب وتكريس مفهوم الرياضة الحقيقية بالتنافس المحمود والبعد عن كل مايسیع للكيانات والأفراد.