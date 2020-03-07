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الأهلي يتوعد بملاحقة المسيئين للنادي قضائيا 

اخبار رياضية
Time منذ ساعة
Views 1608
الأهلي يتوعد بملاحقة المسيئين للنادي قضائيا 

ماجد محمد (صدى):
توعدت إدارة النادي الأهلي، برئاسة عبدالإله مؤمنة، بملاحقة المسيئين للنادي عبر وسائل الإعلام، ووسائل التواصل الاجتماعي قضائياً.

ووفقا لبيان النادي الأهلي، فإن الإدارة القانونية في النادي قد شرعت عملياً في عمل دعاوى قضائية بحق عدد من ناشطي مواقع التواصل الاجتماعي المسئين للنادي.

وتحاول الإدارة الأهلاوية من وراء هذه الخطوة، الحفاظ على حقوق ومكتسبات النادي من جانب، ووقف المتطاولين عليه من جانب أخر.

وجاء نص بيان التجاوزات كالآتي: يؤكد مجلس إدارة النادي الأهلي ممثلا بالإدارة القانونية والمركز الإعلامي بالنادي ومن واقع مسؤوليتنا تجاه الكيان فإنه ستتم الملاحقة القانونية الكل المتجاوزين والمسيئين بحق النادي في جميع مواقع التواصل الاجتماعي

وقد جرى مؤخرا رصد عدد من التجاوزات والإساءات للكيان، وبناء عليه قد تم تكليف شركة السريحي وأبو نجم محامون ومستشارون قانونيون باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحفظ حقوق النادي وردع المسيئين ووقف مثل هذه التجاوزات مستقبلا.

ونهيب بنشر ثقافة الروح الرياضية ونبذ التعصب وتكريس مفهوم الرياضة الحقيقية بالتنافس المحمود والبعد عن كل مايسیع للكيانات والأفراد.

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أحدث التعليقات

زائر
الفيصلي ممثل الوطن لعب ضد العالمي وهزمه هزيمة نكراء .. وكان من المفروض هزيمته بالدور الأول ولكن لجنة المسابقات تلاعبت بالملعب البديل تقديرا للنصر لحين إكتمال صفوفه في حينه وهزموا الفيصلي بعد المؤامرة القذرة ..!!!
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
طيب
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
لذيذه🍓🍓🍓🍓😋😋😋😋
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
جزاك الله خير الجزاء يا شيخ
عبدالرحمن سراج منشي
بصراحة لو قال قوة محركة السيارة ( 250 ) نمر أو أسد أو فهد او ثور ) لقبلنا منه أي ذلك التصنيف دون جدال , لأن ما يقوله الخواجة في عالم المحركات والمخترعات ( نحن نبصم بالعشرة .

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