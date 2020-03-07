الجمارك تنفي علاقتها بالوافد المسيء للمملكة

الرياض (صدى):

نفت الجمارك اليوم السبت علاقتها بالوافد المسيء للمملكة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت الجمارك في بيان أصدرته اليوم "إشارة إلى ما تم تداوله حول وجود وافد عربي تضمن في حسابه بإحدى وسائل التواصل الاجتماعي إساءات للمملكة وقيادتنا الرشيدة ويدعي عبر حسابه أنه يعمل حاليا في الجمارك السعودية، تؤكد الجمارك السعودية أن هذا الوافد لم يعمل لدى الهيئة العامة للجمارك بشكل مباشر.

وأضافت : إنما كان عمله عبر إحدى الشركات، كما تؤكد الجمارك أنه أثناء عمله اتضحت سوء أخلاقه مع زملائه في العمل وعدم مبالاته، الأمر الذي استدعى على الفور إنهاء ارتباطه بالعمل، وكان ذلك في مايو 2018، ولا توجد أي علاقة تربطه حاليا بالعمل لدى الجمارك السعودية لذا وجب التنويه".