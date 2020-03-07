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الجمارك تنفي علاقتها بالوافد المسيء للمملكة

الاخبار المحلية
Time منذ 24 دقيقة
Views 1418
الجمارك تنفي علاقتها بالوافد المسيء للمملكة

الرياض (صدى):
نفت الجمارك اليوم السبت علاقتها بالوافد المسيء للمملكة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت الجمارك في بيان أصدرته اليوم "إشارة إلى ما تم تداوله حول وجود وافد عربي تضمن في حسابه بإحدى وسائل التواصل الاجتماعي إساءات للمملكة وقيادتنا الرشيدة ويدعي عبر حسابه أنه يعمل حاليا في الجمارك السعودية، تؤكد الجمارك السعودية أن هذا الوافد لم يعمل لدى الهيئة العامة للجمارك بشكل مباشر.

وأضافت : إنما كان عمله عبر إحدى الشركات، كما تؤكد الجمارك أنه أثناء عمله اتضحت سوء أخلاقه مع زملائه في العمل وعدم مبالاته، الأمر الذي استدعى على الفور إنهاء ارتباطه بالعمل، وكان ذلك في مايو 2018، ولا توجد أي علاقة تربطه حاليا بالعمل لدى الجمارك السعودية لذا وجب التنويه".

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أحدث التعليقات

العدناني
الله يكون في عون المملكة الوخوش عيونهم عليها من كل جنب وكل حسنة تقوم بها المملكة يحاولون اظهارها للناس بمظهر السيئة ولكن الله غالب على أمره والله يكون في عون المملكة
ام عبد العزيز
امين يارب رايحين ايران ليه لا ولما يرجعو مايتكلمو يبغو يدخلو وينشرو الوباء حسبي الله ونعم الوكيل
ا
طيب وبقية طلاب المناطق الثانيه مالهم شي والا مركبين فلاتر تصفيه
واضح*** وصريح***
ههههههههههههههههههههه اللهم لا شماته..
واضح*** وصريح***
حتى اللحمه ماسلمت من الغبار..

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