جماهير النصر تحمل بلال علام أسباب الخسارة من الفيصلي

الرياض (صدى):

وجهت جماهير النصر انتقادات حادة للمعلق المصري بلال علام، حيث اتهمته بالتحيز وعدم الحيادية خلال تعليقه على لقاء النصر والفيصلي.

وأكدت الجماهير أن انفعالاته ومشاعره كانت مختلفة حيال هجمات كل فريق، وكان من الواضح رغبته في هزيمة النصر.

وسقط نادي النصر أمام مضيفه الفيصلي بنتيجة 3 ـ 2 في المواجهة التي جمعتهما على ملعب مدينة المجمعة، اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة الـ21 من الدوري السعودي للمحترفين.

في حين وجاءت أهداف الفيصلي عن طريق إيجور روسي (15)، وجيليرمي (29) و(63)، فيما سجل هدفي النصر البرازيليان بيتروس (7)، وجوليانو (30).

ورفع الفيصلي رصيده إلى 34 نقطة في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد النصر عند 42 نقطة في وصافة جدول الترتيب خلف نادي الهلال صاحب الصدارة.