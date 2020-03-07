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جماهير النصر تحمل بلال علام أسباب الخسارة من الفيصلي

اخبار رياضية
Time منذ 47 دقيقة
Views 2349
جماهير النصر تحمل بلال علام أسباب الخسارة من الفيصلي

الرياض (صدى):
وجهت جماهير النصر انتقادات حادة للمعلق المصري بلال علام، حيث اتهمته بالتحيز وعدم الحيادية خلال تعليقه على لقاء النصر والفيصلي.

وأكدت الجماهير أن انفعالاته ومشاعره كانت مختلفة حيال هجمات كل فريق، وكان من الواضح رغبته في هزيمة النصر.

وسقط نادي النصر أمام مضيفه الفيصلي بنتيجة 3 ـ 2 في المواجهة التي جمعتهما على ملعب مدينة المجمعة، اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة الـ21 من الدوري السعودي للمحترفين.

في حين وجاءت أهداف الفيصلي عن طريق إيجور روسي (15)، وجيليرمي (29) و(63)، فيما سجل هدفي النصر البرازيليان بيتروس (7)، وجوليانو (30).

ورفع الفيصلي رصيده إلى 34 نقطة في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد النصر عند 42 نقطة في وصافة جدول الترتيب خلف نادي الهلال صاحب الصدارة.

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أحدث التعليقات

العدناني
الله يكون في عون المملكة الوخوش عيونهم عليها من كل جنب وكل حسنة تقوم بها المملكة يحاولون اظهارها للناس بمظهر السيئة ولكن الله غالب على أمره والله يكون في عون المملكة
ام عبد العزيز
امين يارب رايحين ايران ليه لا ولما يرجعو مايتكلمو يبغو يدخلو وينشرو الوباء حسبي الله ونعم الوكيل
ا
طيب وبقية طلاب المناطق الثانيه مالهم شي والا مركبين فلاتر تصفيه
واضح*** وصريح***
ههههههههههههههههههههه اللهم لا شماته..
واضح*** وصريح***
حتى اللحمه ماسلمت من الغبار..

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