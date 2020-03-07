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فتح بوابة القبول والتجنيد الموحد للقوات المسلحة غدًا

الوظائف
Time منذ 55 دقيقة
Views 1670
Comment 3
فتح بوابة القبول والتجنيد الموحد للقوات المسلحة غدًا

فاطمة المالكي (صدى):
تفتح الإدارة العامة للقبول والتجنيد بالقوات المسلحة يوم غد، الأحد، بوابة القبول والتجنيد الموحد للقوات المسلحة وأفرعها لرتب (رقيب – وكيل رقيب – عريف – جندي أول – جندي) (رجال – نساء) .

واشترطت أن يتوافر في المتقدم ما يلي:

- أن يكون سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة.

- أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة .

- أن لا يقل عمره عن سبعة عشر عاماً ولا يزيد عن أربعين عاماً .

-أن لا يكون موظفا في أي جهة حكومية .

واشترطت على المتقدمة أن يتوافر فيها ما يلي:

-أن تكون سعودية الأصل والمنشأ ويستثنى من شرط المنشأ من نشأت مع والدها أثناء خدمته للدولة خارج المملكة.

-أن تكون حسنة السيرة والسلوك غير محكوم عليها بالإدانة في جريمة مخله بالشرف والأمانة مالم يكن قد رٌد اعتبارها إليها.

-أن تكون لائقة طبيأ للخدمة العسكرية.

-أن لا تكون موظفة في أي جهة حكومية.

-أن لا يقل سن المتقدمة عن ( واحد وعشرين ) عاماً ولا يزيد عن ( أربعين ) عاماً .

وذكرت أن التقديم سيكون متاح عبر الرابط التالي : أضغط هــــــنــا

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أحدث التعليقات

العدناني
الله يكون في عون المملكة الوخوش عيونهم عليها من كل جنب وكل حسنة تقوم بها المملكة يحاولون اظهارها للناس بمظهر السيئة ولكن الله غالب على أمره والله يكون في عون المملكة
ام عبد العزيز
امين يارب رايحين ايران ليه لا ولما يرجعو مايتكلمو يبغو يدخلو وينشرو الوباء حسبي الله ونعم الوكيل
ا
طيب وبقية طلاب المناطق الثانيه مالهم شي والا مركبين فلاتر تصفيه
واضح*** وصريح***
ههههههههههههههههههههه اللهم لا شماته..
واضح*** وصريح***
حتى اللحمه ماسلمت من الغبار..

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