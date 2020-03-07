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ردة فعل المشرف على الكرة بنادي النصر بعد الخسارة من الفيصلي

فيديوهات متنوعة
Time منذ ساعة
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أحدث التعليقات

العدناني
الله يكون في عون المملكة الوخوش عيونهم عليها من كل جنب وكل حسنة تقوم بها المملكة يحاولون اظهارها للناس بمظهر السيئة ولكن الله غالب على أمره والله يكون في عون المملكة
ام عبد العزيز
امين يارب رايحين ايران ليه لا ولما يرجعو مايتكلمو يبغو يدخلو وينشرو الوباء حسبي الله ونعم الوكيل
ا
طيب وبقية طلاب المناطق الثانيه مالهم شي والا مركبين فلاتر تصفيه
واضح*** وصريح***
ههههههههههههههههههههه اللهم لا شماته..
واضح*** وصريح***
حتى اللحمه ماسلمت من الغبار..

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