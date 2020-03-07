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غداً .. انطلاق دوري صحة عسير لكرة القدم بملعب نادي ضمك

اخبار رياضية
Time منذ 20 ساعة
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غداً .. انطلاق دوري صحة عسير لكرة القدم بملعب نادي ضمك

محمد بن طحيطح (صدى):
تنطلق غداً أولى مباريات دوري صحة عسير لكرة القدم على ملعب نادي ضمك الرياضي ، والذي تنظمة إدارة التواصل الداخلي برعاية من سعادة مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عائض عسيري ، وبالشراكة مع المستشفى السعودي الألماني بعسير ، ونادي ضمك الرياضي.

وكانت مراسم قرعة دوري وزارة الصحة ٢٠٢٠ في نسخته الثانية قد أجريت يوم ٢٦ فبراير ٢٠٢٠ م ، بالمديرية العامة لشؤون الصحية، بمشاركة ١٢ فريق ، بحضور سعادة مساعد المدير العام للموارد البشرية الدكتور مشبب الأسمري .

وأسفرت القرعة التي أجريت بحضور ممثل المستشفى السعودي الألماني بعسير ، ورؤساء الفرق المشاركة عن أربع مجموعات تضم كل مجموعة ٣ فرق تتنافس فيما بينها ليتصدر فريق واحد من كل مجموعة ليلتقوا في الدور نصف النهائي للبطولة يوم ٢٢ مارس ٢٠٢٠ قبل ٣ أيام من المباراة الختامية .

وفي نهاية القرعة شكر مدير التواصل الداخلي الاستاذ فهد الجبيري سعادة المدير العام ، ومساعده للموارد البشرية ، والمستشفى السعودي الألماني بعسير ، كما قدم شكره لرؤساء الفرق المشاركة وتمنى للجميع أن يحقق الفائز بهذ الدوري على مستوى المنطقة كأس وزارة الصحة في التصفيات النهائية التي ستقام في مدينة الرياض في وقت لاحق بين مديريات وزارة الصحة.

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أحدث التعليقات

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ربما في الامر خيره
ابو محمد
تماام ..
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
الله يرحمهم ويجبر ذويهم🤲
بلبل البحر
الله يغفرله ويرحمه
زائر
الهزيمة من الفيصلي كانت منتظرة من الدور الأول ، ولكن لجنة المسابقات تدخلت ومنحت النصر فرصة لترميم صفوفه بعد الأصابات ووجدت لهم عذر الملعب غير جاهز ( ملعب فيصل بن فهد ) وكان وقتها النصر يعيش خوف الهزيمة وكان اللأعبين يدركون ذلك في حينها . ولكن الله عوضهم الدور الثاني وردوها لهم الصاع صاعين وهزم ممثل الوطن الفيصلي العالمي هزيمة نكراء ..

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