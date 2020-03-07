عدنان جستنيه: قولوا مهما تقولوا الهلال بطلاً لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان

طلال الغامدي (صدى):

علق الناقد الرياضي، عدنان جستنية، على المباراة التى أقيمت اليوم بين الفيصلي والنصر والتى انتهت بفوز الأول بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وأكد أن الفيصلي يستحق الفوز، متمنيا حظ أفضل للنصر في مبارياته القادمة.

وأشار، في تغريدة أخرى على حسابه الرسمي بموقع تويتر، إلى أن النتائج الحالية للمباريات تشير إلى أن الهلال سيكون بطلاً لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكتب في التغريدة: من الآن خلاص انتهى الكلام، طارت الطيور بأرزاقها، ألف مبروك الهلال بطلاً لدوري كاس الامير محمد بن سلمان، لا تقولوا تحكيم لا تقولوا فار، لا تقولوا مهما تقولوا، قولوا الحقيقة، قولوا نحن السبب، راحت ولا عاد ينفع الندم ولا كلمة ياريت.

يذكر أن الهلال يواجه حاليا الاتفاق في ختام الجولة 21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.