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النصر يسقط أمام الفيصلي

اخبار رياضية
Time منذ 6 ساعات
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النصر يسقط أمام الفيصلي

ماجد محمد (صدى):
فاز الفيصلي أمام ضيفه النصر 3-2، في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الملك سلمان بالمجمعة، في المرحلة 21 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وانتهى الشوط الأول من مباراة النصر والفيصلي، بالتعادل الإيجابي بنتيجة هدفين لكل فريق، حيث تقدم النصر سريعًا بالهدف الأول عبر البرازيلي بيتروس بالدقيقة السابعة، ثم تعادل الفيصلي عبر اللاعب إيجور روسي بالدقيقة الخامسة عشرة.

وأحرز الهدف الثاني عبر اللاعب لوان غييرمي بالدقيقة الثامنة والعشرين في شباك النصر، في حين نجح النصر في إدراك هدف التعادل عبر اللاعب البرازيلي جوليانو دي باولا بالدقيقة الثلاثين.

وفي الشوط الثاني، تمكن الفيصلي من إحراز الهدف الثالث عبر اللاعب لوان غييرمي بالدقيقة الـ63، في حين أهدر أحمد موسى فرصة تسجيل الهدف الثالث للنصر بعد ذلك، لينتهي اللقاء بفوز الفيصلي بثلاثية لهدفين.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الفيصلي إلى 34 نقطة ليتقدم إلى المركز الخامس، وبقي النصر على رصيده السابق 42 نقطة ليبقى في المركز الثاني وبفارق 5 نقاط مؤقتاً عن المتصدر الهلال والذي سيواجه الاتفاق في وقت لاحق اليوم في ختام المرحلة.

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أحدث التعليقات

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ربما في الامر خيره
ابو محمد
تماام ..
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
الله يرحمهم ويجبر ذويهم🤲
بلبل البحر
الله يغفرله ويرحمه
زائر
الهزيمة من الفيصلي كانت منتظرة من الدور الأول ، ولكن لجنة المسابقات تدخلت ومنحت النصر فرصة لترميم صفوفه بعد الأصابات ووجدت لهم عذر الملعب غير جاهز ( ملعب فيصل بن فهد ) وكان وقتها النصر يعيش خوف الهزيمة وكان اللأعبين يدركون ذلك في حينها . ولكن الله عوضهم الدور الثاني وردوها لهم الصاع صاعين وهزم ممثل الوطن الفيصلي العالمي هزيمة نكراء ..

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