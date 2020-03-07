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فوز العتيبي تنقلب على النسوية: "مدخل جيد لاصطياد البريئات"

منوعات
Time منذ 12 دقيقة
Views 305
فوز العتيبي تنقلب على النسوية: "مدخل جيد لاصطياد البريئات"

متابعة- أميرة خالد (صدى):
وجهت فوز العتيبي نصيحة للفتيات وتحذرهن من النسوية، قائلة:" البريئات أبعدوا عن مخلفات النسوية والليبرالية اللي يبون يسحبونك معهم لشلة".

وقالت العتيبي:"لا تحسبين أنهم سعيدات مع السعاودة اللي تسهر وتديت معهم ترا والله مايشوفونهم إلا عويهرات وآخر علاقتهم تفله ثم بلوك وكلهم يعرفون ومع ذالك ماعزت عليها نفسها تبين تعزين عليها أنتي".

وأبانت العتيبي:" ترا مو عشان قالت إنها مثلك نسوية يعني بتكونين غالية عليها “ناس ترضى بالمذلة لا تظن بيرفعونك" يمكن هي عادي شخصيتها تتكيف مع إهاناتهم بس أنتي لا عشان كذا تعضين أصابع الندم وهي ماتحس وخذوا العبرة من رهف اللي جربتهم وشافت حقيقتهم لا تعتبرون من انفسكم".

ولفتت العتيبي:"كله كوم وذيك اللي إذا شافت شلتها طفشوا منها وسحبوا عليها وقامت تسحب المراهقات عشان ترجع أهميتهت وفعلا يعطونها وجه دام كل شوي تسحب لهم واحدة جديدة لأنها بدون البنات اللي تغرر فيهم مالها أي قيمة وكان ساحبوا عليها من زمان ولقت إن فكرة النسوية مدخل جيد لاصطياد البريئات".

وتابعت العتيبي:" أدري المفروض ماجيب طاريهم لأنهم فئة أتفه من أني أذكرها لكن عشان النسويات البريئات واللي هذا أبد مو جوهم لا تسمحون لأحد يغرر فيكم تحت أي مسمى كان".

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أحدث التعليقات

ابو محمد
خير ان شاء الله ..
ابو محمد
ههههههههههههههه .. .. قالوا الدنيا دولاب ، يوماً وأيام لغيرك ..
ابو محمد
معلومات طيبه ..
القرشي
دوام الحال من المحال يا مايك وهذا حال الدنيا .
ابو محمد
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. ... الله يكفينا الشر ومسبباته .. آمين ..

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