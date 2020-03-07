وزير الأوقاف المصري: يجوز إلغاء فريضة الحج هذا العام

القاهرة (صدى):

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف المصري،على أنه يجوز إلغاء فريضة الحج هذا العام إذا أكدت الجهات المختصة أنه يشكل خطر على حياة البشر.

وقال جمعة، إن إلغاء صلاة الجمعة عند تأكيد الجهات الصحية الرسمية على حظر التجمعات أمر لا حرج فيه بل قد يكون في أحوال الخطر الصحي الداهم واجبًا، لكننا في مصر لسنا بحاجة للإلغاء، وهناك تنسيق مع كل مؤسسات الدولة.

وأضاف : تحديد الموقف اختصاص الجهات الصحية، مطالبا بعدم الانسياق وراء دعوات تصدر من صفحات التواصل الاجتماعي.

وتابع الوزير أنه دفع انتشار أي وباء يشكل خطرا على البشرية، وحماية النفس البشرية من المقاصد الكلية التي دعا لها الإسلام، واليوم مصر ليست في حاجة لمنع صلاة الجمعة وإذا حظرت أي دولة جميع التجمعات بما فيها الجامعات والمدارس ومبارايات كرة القدم والمؤتمرات فالجمعة واحدة من تلك التجمعات.

واستكمل القرار حينئذ قرار الدولة، وليس جماعات الفيس بوك والرأي الشرعي يتبع الرأي العلمي، فعندما يخرج أهل العلم من الصحة ويطلبون المنع، فالمنع هنا جائز.