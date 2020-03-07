calendar

تايسون يبكي: لم أعد أساوي شيئا (فيديو)

اخبار رياضية
Time منذ 29 دقيقة
Views 1402
Comment 2
تايسون يبكي: لم أعد أساوي شيئا (فيديو)

نواف السالم (صدى):
لم يتمكن الملاكم الأسطوري، مايك تايسون، من التحكم في مشاعره لتنهمر الدموع منه خلال ظهوره في لقاء مع بطل العالم السابق في الملاكمة، شوغار راي ليونارد.

وقال تايسون إن هيبته لدى الناس ضاعت ولم يعد يساوي شيئا، مضيفًا : "قرأت الكثير عن الإسكندر الأكبر ونابوليون، وتعلمت الكثير عن فنون القتال والحرب. الجميع كانوا يخافون مني في الحلبة لأنني خلقت لأكون مدمرا".

وأضاف "اعتدت القضاء على الخصوم، والآن ذهبت تلك الأيام. الآن يوجد فراغ، وأنا لا شيء، أحاول الآن تعلم التواضع".

وتابع تايسون "بداخلي شخص قذر أسعى دائما لمنعه من الخروج. إذا خرج سيخرج معه الجحيم، وهذا ليس مضحكا على الإطلاق".

والجدير بالذكر أن آخر ظهور لمايك تايسون صاحب الـ53 عاما كان في عام ٢٠٠٥ ، وكان يلقب بـ"الرجل الحديدي".

Time واتساب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو محمد
ههههههههههههههه .. .. قالوا الدنيا دولاب ، يوماً وأيام لغيرك ..
ابو محمد
معلومات طيبه ..
القرشي
دوام الحال من المحال يا مايك وهذا حال الدنيا .
ابو محمد
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. ... الله يكفينا الشر ومسبباته .. آمين ..
ابو محمد
كلام معقول وصائب ..

أخر الأخبار

5 أسباب تدفعك لإطعام طفلك حبات الفراولة
5 أسباب تدفعك لإطعام طفلك حبات الفراولة
Time منذ دقيقة Views 1033
الأمير سطام بن خالد: الأسرة الحاكمة والشعب كلهم خلف ولاة أمرهم
الأمير سطام بن خالد: الأسرة الحاكمة والشعب كلهم خلف ولاة أمرهم
Time منذ 4 دقائق Views 1110
فوز العتيبي تنقلب على النسوية: "مدخل جيد لاصطياد البريئات"
فوز العتيبي تنقلب على النسوية: "مدخل جيد لاصطياد البريئات"
Time منذ 11 دقيقة Views 293
ليلى إسكندر: الصداقة خذلتني وزواجي الأول دام 5 أيام فقط
ليلى إسكندر: الصداقة خذلتني وزواجي الأول دام 5 أيام فقط
Time منذ 21 دقيقة Views 1063
الصحة: نسبة الشفاء من كورونا وصلت 56%
الصحة: نسبة الشفاء من كورونا وصلت 56%
Time منذ 24 دقيقة Views 1315
تايسون يبكي: لم أعد أساوي شيئا (فيديو)
تايسون يبكي: لم أعد أساوي شيئا (فيديو)
Time منذ 29 دقيقة Views 1402
مقاول يكسر رصيف ويتسبب في تشوه بصري في خميس مشيط
مقاول يكسر رصيف ويتسبب في تشوه بصري في خميس مشيط
Time منذ 35 دقيقة Views 1368
وفاة أول حالة بالكويت من "كورونا"
وفاة أول حالة بالكويت من "كورونا"
Time منذ 36 دقيقة Views 1623
بوني يتعرض للعنصرية من جماهير الاتحاد 
بوني يتعرض للعنصرية من جماهير الاتحاد 
Time منذ 39 دقيقة Views 1528
روتين فعال للقضاء على الحبوب
روتين فعال للقضاء على الحبوب
Time منذ 42 دقيقة Views 1186