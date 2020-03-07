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"موارد وتنمية" الرياض تغلق 15 محلا وتضبط 56 وافدا مخالفا لنظام الإقامة والعمل

الاخبار المحلية
Time منذ ساعة
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"موارد وتنمية" الرياض تغلق 15 محلا وتضبط 56 وافدا مخالفا لنظام الإقامة والعمل

الرياض (صدى):
واصل فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض حملاته التفتيشية على المنشآت التجارية بمختلف أنشطتها للتأكد من التزام أصحاب الأعمال بضوابط الوزارة وقراراتها، وتعقب المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل، والقضاء على محاولات التحايل.

وأوضح مدير التفتيش بدر العتيبي أن الفرع نفذ خلال هذا الأسبوع بالمشاركة مع الجهات الشريكة متمثلة بشرطة منطقة الرياض "الضبط الاداري " وبلدية النسيم، حملات كبرى شملت أسواق مكة والقصر مول وأسواق المنار مول تم خلالها ضبط 8 مخالفات لنظام العمل، وإغلاق 15 محلاً مخالفاً.

فيما أسفرت حملة نشاط النقليات، التي كانت بتوجيه من إمارة منطقة الرياض ومشاركة الجهات الشريكة، عن ضبط 3 مخالفات والقبض على 56 وافداً من مخالفي نظام الإقامة والعمل بمهن سائق خاص وعامل منزلي ، وتم حيالهم اتخاذ الإجراءات الرسمية.

وأكد مدير عام مكتب الموارد والتنمية بمنطقة الرياض عبدالكريم عسيري أن هذه الحملات المشتركة تُعد امتداد للحملات التفتيشية المنفذة على جميع المنشآت في كافة أحياء الرياض والمناطق والمحافظات والمراكز التابعة لها ، وسيعقبها حملات مماثلة بلا توقف بالتعاون مع الجهات الشريكة للتأكد والتحقق من التزام أصحاب المحلات بقرارات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المنظمة لسوق العمل.

وشدد عسري على أنه ووفقاً للقرارات الوزارية لن يكون هناك أي تهاون في تطبيق العقوبات بحق المخالفين سواء كانت شركات ومؤسسات أو أفراد .

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أحدث التعليقات

ابو محمد
ههههههههههههههه .. .. قالوا الدنيا دولاب ، يوماً وأيام لغيرك ..
ابو محمد
معلومات طيبه ..
القرشي
دوام الحال من المحال يا مايك وهذا حال الدنيا .
ابو محمد
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. ... الله يكفينا الشر ومسبباته .. آمين ..
ابو محمد
كلام معقول وصائب ..

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