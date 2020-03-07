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برق يضرب جناح الطائرة
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أحدث التعليقات
ابو محمد
طيب ... .. المهم الطياره سلمت ..
ابو محمد
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد
صح الكلام .. .. جزاك الله خير ..
ابو محمد
صح الكلام .. .. جزاك الله خير ..
ابو محمد
صح الكلام .. .. جزاك الله خير ..
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