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تفاصيل مثيرة عن سفر أم بأطفالها الثلاثة لمساعدة "داعش" الإرهابي 

عربية ودولية
Time منذ 22 دقيقة
Views 1464
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تفاصيل مثيرة عن سفر أم بأطفالها الثلاثة لمساعدة "داعش" الإرهابي 

وكالات (صدى):
سافرت سيدة ألمانية مع أولادها للعيش مع تنظيم داعش الإرهابي بسوريا، حيث أرسلت ابنها الأوسط (ست سنوات) للالتحاق بمعكسر لما يسمى "أشبال الخلافة".

وتحدثت السيدة الألمانية عن تفاصيل حياتها كاملة أمام  المحكمة العليا في دوسلدورف، موضحة أنها سافرت بأطفالها إلى الأراضي السورية.

ولفتت إلى أن زوجها التونسي كان قد أخبرها قبل ذلك بأنه لا يرغب في الهجرة معها إلى تونس.

وأضافت المرأة المشتبه بها: "أردت ببساطة أن أفر بأبنائي، وفي دوائرنا السلفية لم يسمع أحد سوءا عن سوريا"، مبينة أنها اعتنقت الإسلام عندما كان سنها ثمانية عشر عاما، وأنها كانت في ذلك الوقت سلفية متشددة.

وكانت الأم انتقلت بأطفالها الثلاثة الصغار إلى منطقة يسيطر عليها تنظيم "داعش" في سوريا، في الوقت الذي كان عمر أطفالها فيه ثلاثة وستة وسبعة أعوام. وهناك سلمت طفلها ذا الأعوام الستة إلى معسكر لرعاية أطفال المقاتلين.

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أحدث التعليقات

ابو محمد
طيب ... .. المهم الطياره سلمت ..
ابو محمد
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد
صح الكلام .. .. جزاك الله خير ..
ابو محمد
صح الكلام .. .. جزاك الله خير ..
ابو محمد
صح الكلام .. .. جزاك الله خير ..

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