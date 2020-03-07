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إلزام شركات الطيران القادمة من مصر بـ "شهادة مخبرية"

الاخبار المحلية
Time منذ 16 دقيقة
Views 1269
إلزام شركات الطيران القادمة من مصر بـ "شهادة مخبرية"

الرياض (صدى):
أعلنت هيئة الطيران، عن وضع بعض الإجراءات الوقائية الملزمة على شركات الطيران القادمة للمملكة.

وقالت الهيئة: يجب على كافة الناقلات التأكد من حصول أي مسافر قادم من أي من مطارات جمهورية مصر العربية أو من خلالها الحصول على شهادة مخبرية PCR تثبت خلو المسافر من فيروس كورونا وتكون صادرة في خلال 24 ساعة السابقة من صعوده للطائرة من أحد المختبرات المعتمدة والمحددة من قبل سفارة المملكة بالقاهرة.

كما قررت قصر دخول المسافرين القادمين من أو من خلال أي من مطارات الدول التالية "دولة الإمارات العربية ومملكة البحرين والكويت" إلى المملكة على المطارات التالية: مطار الملك خالد الدولي بالرياض مطار الملك عبدالعزيز بجدة مطار الملك فهد بالدمام.

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أحدث التعليقات

ابو محمد
طيب ... .. المهم الطياره سلمت ..
ابو محمد
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد
صح الكلام .. .. جزاك الله خير ..
ابو محمد
صح الكلام .. .. جزاك الله خير ..
ابو محمد
صح الكلام .. .. جزاك الله خير ..

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