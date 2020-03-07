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الخبر في صورة
هذي آخرتها ياشمس..
الخبر في صورة
منذ 35 دقيقة
648
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أحدث التعليقات
ابو محمد
طيب ... .. المهم الطياره سلمت ..
ابو محمد
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد
صح الكلام .. .. جزاك الله خير ..
ابو محمد
صح الكلام .. .. جزاك الله خير ..
ابو محمد
صح الكلام .. .. جزاك الله خير ..
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