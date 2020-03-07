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جامعة بيشة تقر حوافز تشجيعية لدعم حركة النشر العلمي

الاخبار المحلية
Time منذ ساعة
Views 1366
جامعة بيشة تقر حوافز تشجيعية لدعم حركة النشر العلمي

أبها (صدى):
أقرت عمادة البحث العلمي بجامعة بيشة عددًا من الحوافز التشجيعية للكليات وأعضاء هيئة التدريس وطلاب الدراسات العليا بهدف تشجيع حركة النشر العلمي في إطار تحقيق رسالة وأهداف الجامعة في هذا المجال.

وأوضح عميد البحث العلمي بالجامعة الدكتور عامر بن مترك بن سياف أن الحوافز تتضمن جوائز النشر العلمي للأفراد وتشتمل على 5 جوائز، حيث تمنح الأولى للباحث الأكثر نشراً في منافذ النشر العالمية (ISI)،

وتُقدم الثانية للباحث الأكثر نشراً في منافذ النشر العالمية (Scopus)، بينما تمنح الثالثة للباحث الأكثر نشراً في مجلات العلوم الإنسانية، وذلك في منافذ النشر المعترف بها من قبل المجلس العلمي بجامعة بيشة، فيما تمنح الرابعة لطالب الدراسات العليا الأكثر نشاطاً بحثياً، وتحصيلياً، وخدمة لمجتمع الجامعة والمجتمع الخارجي، أما الخامسة تمنح لطالبة الدراسات العليا الأكثر نشاطاً بحثياً، وتحصيلياً، وخدمة لمجتمع الجامعة والمجتمع الخارجي، والسادسة تخص جوائز الترجمة وتمنح لعضو هيئة التدريس الذي قام بترجمة كتاب في مجال تخصصه العلمي أو ثقافة التخصص.

وأضاف أن هناك جوائز للنشر العلمي للكليات تمنح للكلية العلمية التي تحصل على أكثر عدد أبحاث منشورة لأعضائها في منافذ النشر.

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أحدث التعليقات

ابو محمد
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد
صح الكلام .. .. جزاك الله خير ..
ابو محمد
صح الكلام .. .. جزاك الله خير ..
ابو محمد
صح الكلام .. .. جزاك الله خير ..
ابو محمد
قالوا // يداكا اوكتا وفوك نفخ ...

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