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النفط يسجل أكبر خسارة يومية في أكثر من 11 عاما

مال واعمال
Time منذ ساعة
Views 1566
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النفط يسجل أكبر خسارة يومية في أكثر من 11 عاما

وكالات (صدى):
سجل خام برنت أكبر خسارة يومية في أكثر من 11 عاماً، بعدما رفضت روسيا اقتراح أوبك بتنفيذ تخفيضات كبيرة لإنتاج النفط لتحقيق استقرار في الأسعار المتضررة، بسبب كورونا.

وجرى تداول ما يزيد على مليون عقد للخام الأمريكي خلال الجلسة، في الوقت الذي تحول فيه اتفاق استمر لثلاث سنوات بين أوبك وروسيا إلى اختلاف.

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت أكبر انخفاض يومي بالنسبة المئوية منذ ديسمبر 2008، لتنخفض 4.72 دولار أو 9.4%، وتبلغ عند التسوية 45.27 دولاراً للبرميل، وهذا أدنى مستوى إغلاق لبرنت منذ يونيو 2017.

وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 4.62 دولاراً أو 10.1%، إلى 41.28 دولاراً للبرميل؛ وهو أقل مستوى إغلاق منذ أغسطس 2016 وأكبر خسارة يومية بالنسبة المئوية منذ نوفمبر 2014.

وجرى تداول ما يزيد على 4.58 مليون عقد للخام الأمريكي لشهر أقرب استحقاق هذا الأسبوع، وهو أكثر الأسابيع كثافة لحجم تداولات ذلك العقد على الإطلاق، وانخفض برنت وغرب تكساس ما يزيد على 30% منذ بداية العام الجاري.

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أحدث التعليقات

ابو محمد
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد
صح الكلام .. .. جزاك الله خير ..
ابو محمد
صح الكلام .. .. جزاك الله خير ..
ابو محمد
صح الكلام .. .. جزاك الله خير ..
ابو محمد
قالوا // يداكا اوكتا وفوك نفخ ...

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