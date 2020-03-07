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بالفيديو.. لحظة ضبط مجرمين خطرين في الرياض والقصيم

حوادث
Time منذ 17 دقيقة
Views 1271
بالفيديو.. لحظة ضبط مجرمين خطرين في الرياض والقصيم

الرياض (صدى):
كشف الأمن العام عن ضبط عدد من المتورطين بارتكاب جرائم في القصيم والرياض، موضحا أنَّ الوقوع في قبضة رجال الأمن هو مصير كل من تسوّل له نفسه الاعتداء على الآخرين.

وعرض الأمن العام، عبر حسابه بتويتر، مقطع فيديو يبرز جهود رجاله خلال الفترة الماضية في القبض على المخالفين للأنظمة.

ولفت إلى أنّه في القصيم، تمّ الإطاحة بمواطن ستيني تورط في جرائم نصب عن طريق إيهام النساء بتوظيفهن في مصالح حكومية مقابل مبالغ مالية، وأطيح به عقب تقديم البلاغ مباشرة.

وأشار في المقطع إلي أنه تمَّ القبض على متهم تورّط في جرائم إطلاق نار على مبنى عام في القصيم.

وأبان أنّه في الرياض، جرى القبض على أفراد تشكيل عصابيٍّ امتهنوا تزوير وثائق رسمية وهويات وطنية ورخص إقامة، وتمّ القبض عليه عقب تقدين البلاغ مباشرة.

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أحدث التعليقات

يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
هني وعافيه😊😂
ض ي
فيه ناس أحق بالسكن بل مايحصل حق مصاريف بيته
زاير
القانون في بلدنا لا يسمح بمساعدة النساء لأنه يعتبر لمس المرأة تحرش يعاقب بالسجن و الفصل من العمل .
ابوبدر
يامال العافية
**""'سهم'""**
الله يسلط عليهن ولايوفقهم ..الحثالة

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