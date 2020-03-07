calendar

محمد صلاح يحقق رقما قياسيا في "البريميرليغ"

اخبار رياضية
Time منذ 20 دقيقة
Views 1262
محمد صلاح يحقق رقما قياسيا في "البريميرليغ"

وكالات (صدى):
تمكن النجم المصري ولاعب فريق ليفربول محمد صلاح، يوم السبت، من تحقيق رقم قياسي فريد وخاص به في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأصبح صلاح اللاعب الوحيد في بطولة البريميرليغ الذي يسجل أهدافا في كل المباريات التي خاضها فريق ليفربول أمام بورنموث، بهدفه الذي أحرزه في الدقيقة 25 من عمر المباراة،رافعا عدد أهدافه إلى 8 أهداف،

وقبل إحرازه هدف التعادل في أولى مباريات الأسبوع التاسع والعشرين من البريميرليغ، كان صلاح يتشارك مع مهاجم فريق بيرنلي اللاعب النيوزيلندي كريس وود، الذي إحراز 6 أهداف في 5 مباريات ضد فريق وست هام يونايتد.

وبهذا الهدف، على ملعب أنفيلد في ليفربول، أصبح محمد صلاح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز يسجل في كل مرة يلعب فيها أمام الخصم نفسه في 6 مباريات.

Time واتساب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
هني وعافيه😊😂
ض ي
فيه ناس أحق بالسكن بل مايحصل حق مصاريف بيته
زاير
القانون في بلدنا لا يسمح بمساعدة النساء لأنه يعتبر لمس المرأة تحرش يعاقب بالسجن و الفصل من العمل .
ابوبدر
يامال العافية
**""'سهم'""**
الله يسلط عليهن ولايوفقهم ..الحثالة

أخر الأخبار

"الأحوال" توضح غرامة استخراج بدل فاقد بعد فقدان بطاقة الهوية للمرة السادسة
"الأحوال" توضح غرامة استخراج بدل فاقد بعد فقدان بطاقة الهوية للمرة السادسة
Time منذ دقيقة Views 1025
"كورونا" يتسبب في تعليق صلوات الجماعة بطهران 
"كورونا" يتسبب في تعليق صلوات الجماعة بطهران 
Time منذ 5 دقائق Views 1085
بالصور.. وفاة شخصين وإصابة آخر إثر حادث مروري بـ"جموم مكة"
بالصور.. وفاة شخصين وإصابة آخر إثر حادث مروري بـ"جموم مكة"
Time منذ 8 دقائق Views 1132
إيمان رجب.. البلدي البلدي وبس آه ياعيني عالبلدي
إيمان رجب.. البلدي البلدي وبس آه ياعيني عالبلدي
Time منذ 11 دقيقة Views 222
البريد يتخذ إجراءات احترازية منها إيقاف البصمة
البريد يتخذ إجراءات احترازية منها إيقاف البصمة
Time منذ 14 دقيقة Views 1185
بالفيديو.. لحظة ضبط مجرمين خطرين في الرياض والقصيم
بالفيديو.. لحظة ضبط مجرمين خطرين في الرياض والقصيم
Time منذ 17 دقيقة Views 1269
محمد صلاح يحقق رقما قياسيا في "البريميرليغ"
محمد صلاح يحقق رقما قياسيا في "البريميرليغ"
Time منذ 20 دقيقة Views 1262
إلزام المنشآت التجارية في الليث بتوفير معقمات الأيدي
إلزام المنشآت التجارية في الليث بتوفير معقمات الأيدي
Time منذ 27 دقيقة Views 1224
«بنك التنمية» يُقدم نوعين من القروض
«بنك التنمية» يُقدم نوعين من القروض
Time منذ 33 دقيقة Views 1587
بالفيديو.. «قطة» تتسلل لمحل تجاري وتأكل المنتجات المعروضة
بالفيديو.. «قطة» تتسلل لمحل تجاري وتأكل المنتجات المعروضة
Time منذ 44 دقيقة Views 303