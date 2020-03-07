محمد صلاح يحقق رقما قياسيا في "البريميرليغ"

وكالات (صدى):

تمكن النجم المصري ولاعب فريق ليفربول محمد صلاح، يوم السبت، من تحقيق رقم قياسي فريد وخاص به في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأصبح صلاح اللاعب الوحيد في بطولة البريميرليغ الذي يسجل أهدافا في كل المباريات التي خاضها فريق ليفربول أمام بورنموث، بهدفه الذي أحرزه في الدقيقة 25 من عمر المباراة،رافعا عدد أهدافه إلى 8 أهداف،

وقبل إحرازه هدف التعادل في أولى مباريات الأسبوع التاسع والعشرين من البريميرليغ، كان صلاح يتشارك مع مهاجم فريق بيرنلي اللاعب النيوزيلندي كريس وود، الذي إحراز 6 أهداف في 5 مباريات ضد فريق وست هام يونايتد.

وبهذا الهدف، على ملعب أنفيلد في ليفربول، أصبح محمد صلاح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز يسجل في كل مرة يلعب فيها أمام الخصم نفسه في 6 مباريات.