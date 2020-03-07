«بنك التنمية» يُقدم نوعين من القروض

علي القحطاني (صدى):

كشف بنك التنمية الاجتماعية، اليوم السبت، عن نوعين من القروض يقدمها وكل منهما له شروط؛ حيث يعد الأول قروض اجتماعية وهي " قرض زواج وقرض أسرة وقرض ترميم وقرض كنف "، أما الثاني عبارة عن قروض تمويل مشاريع.

وأوضح بنك التنمية الاجتماعية، أنه بالإمكان الاطلاع عليها من خلال موقع بنك التنمية الاجتماعية على الرابط التالي: https://sdb.gov.sa/ar-sa/

وعلى جانب آخر، أشار إلى شروط الكفيل لطالب التمويل الشخصي، سواء تمويل الأسرة أو تمويل الزواج والترميم وكنف، لافتًا إلى أن الموظف الحكومي على رأس العمل يمكنه كفالة شخصين لدى البنك.

وأضاف بنك التنمية: " لا مانع من الكفالة في حال كان الكفيل موظفاً حكومياً على رأس العمل وأن تسمح له التزاماته المسجلة في سمة بالكفالة؛ لأنه في حال تعثر المقترض عن السداد يتم الرفع لجهة عمل الكفيل ليتم الحسم من قبلهم والتحويل لصالح القرض " .