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«أرامكو» تعلن عن فتح باب التقديم لبرنامج الابتعاث الجامعي

الوظائف
Time منذ 45 دقيقة
Views 1526
«أرامكو» تعلن عن فتح باب التقديم لبرنامج الابتعاث الجامعي

فاطمة المالكي (صدى):
فتحت شركة أرامكو التقديم لبرنامج الابتعاث الجامعي لغير الموظفين لخريجي المرحلة الثانوية.

واشترطت الشركة أن يكون الطالب أو الطالبة منتظماً / منتظمة في الفصل الدراسي الثاني للصف الثالث ثانوي من القسم العلمي لهذا العام الدراسي 1440/1441هـ أو حديث / حديثة التخرج من مدرسة ثانوية من القسم العلمي لهذا العام الدراسي 1440/1441هـ.

وحول مميزات برنامج الابتعاث، لفتت الشركة إلى توفير السكن،مواصلات مجانية باستخدام حافلات الشركة، الرعاية الصحية، استخدام خدمات الطيران التابعة للشركة في رحلاتها داخل المملكة.

وأوضحت الشركة أن التقديم سيكون خلال الفترة من 9 مارس إلى 15 مارس 2020م، من خلال الرابط التالي من هنــــــــا .

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أحدث التعليقات

يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
هني وعافيه😊😂
ض ي
فيه ناس أحق بالسكن بل مايحصل حق مصاريف بيته
زاير
القانون في بلدنا لا يسمح بمساعدة النساء لأنه يعتبر لمس المرأة تحرش يعاقب بالسجن و الفصل من العمل .
ابوبدر
يامال العافية
**""'سهم'""**
الله يسلط عليهن ولايوفقهم ..الحثالة

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