عراك بين أسود حتى الموت

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أحدث التعليقات
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
هني وعافيه😊😂
ض ي
فيه ناس أحق بالسكن بل مايحصل حق مصاريف بيته
زاير
القانون في بلدنا لا يسمح بمساعدة النساء لأنه يعتبر لمس المرأة تحرش يعاقب بالسجن و الفصل من العمل .
ابوبدر
يامال العافية
**""'سهم'""**
الله يسلط عليهن ولايوفقهم ..الحثالة
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