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بالفيديو.. «المطلق» : يجب اتباع التدابير الوقائية والتحصن بالأذكار لمواجهة كورونا

الاخبار المحلية
Time منذ ساعة
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بالفيديو.. «المطلق» : يجب اتباع التدابير الوقائية والتحصن بالأذكار لمواجهة كورونا

الرياض (صدى):
أكد المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، أمس الجمعة، على ضرورة تجنب الذهاب إلى التجمعات وحضور الاجتماعات لغير الحاجة، وإلى عدم الانسياق خلف الشائعات والحذر ممن يختلقونها.

وشدد الدكتور عبدالله المطلق، على أهمية التحصن الذي شرعه الرسول ﷺ والصحابة -رضوان الله عليهم-، وذلك في برنامجه الأسبوعي "استديو الجمعة"، الذي يُبَثّ على أثير إذاعة نداء الإسلام كل جمعة؛ لافتًا إلى أهمية اتخاذ جميع التدابير الوقائية والتقيد بالإرشادات الطبية، وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية.

وأوضح " المطلق " أن الحكمة من الابتلاء بالأمراض والأوبئة بيان ضعف الخلق وعدم قدرتهم على حماية أنفسهم؛ فهم رغم امتلاكهم الجيوش الجرارة والأموال الكثيرة ينهزمون أمام فيروس لا يُرى بالعين المجردة.

وأشار إلى أهمية المحافظة على الأدعية والأذكار للوقاية من الأمراض والأوبئة -بإذن الله- ومنها قوله ﷺ: "من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، فقالها حين يمسي 3 مرات؛ لم تفجأْه فاجئة بلاء حتى يصبح"، وإن قالها 3 مرات حين يصبح لم تفجأْه فاجئة بلاء حتى يمسي"، وكذلك قوله ﷺ: من قال: "أعوذ بكلمات الله التامّات من شر ما خلق"، لم يضره شيء، والحرص على الدعاء: "اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبَرَصِ، وَالْجُنُونِ، وَالْجُذَامِ، وَمِنْ سَيِّئِ الأَسْقَامِ".

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أحدث التعليقات

يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
هني وعافيه😊😂
ض ي
فيه ناس أحق بالسكن بل مايحصل حق مصاريف بيته
زاير
القانون في بلدنا لا يسمح بمساعدة النساء لأنه يعتبر لمس المرأة تحرش يعاقب بالسجن و الفصل من العمل .
ابوبدر
يامال العافية
**""'سهم'""**
الله يسلط عليهن ولايوفقهم ..الحثالة

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