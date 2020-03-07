بالفيديو.. جسر الملك فهد قبل تعليق الدخول البري

الرياض (صدى):

كشف مقطع فيديو، عن مشاهد من جسر الملك فهد الرابط بين المملكة والبحرين، اليوم السبت قبل ساعات، من تعليق الدخول البري بين البلدين للمواطنين والمقيمين.

وأظهر مقطع الفيديو، أعداد كبيرة على الجسر من القادمين من البحرين؛ حيث أن هناك كثافة نوعا ما من الحركة على الجسر ولكنها لم تقلل من الإجراءات الاحترازية الصحية التي اتخذتها المملكة بشأن فيروس كورونا المستجد COVID19، بحسب تقرير قناة " العربية " .

وكانت وزارة الداخلية، اليوم السبت، قد أعلنت عن منح مهلة للمواطنين القادمين من الإمارات والكويت والبحرين للدخول إلى المملكة براً حتى منتصف الليل؛ ليتم بعدها قصر القادمين على المنافذ الجوية في مطار الملك خالد الدولي بالرياض ومطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة ومطار الملك فهد الدولي بالدمام.