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مزايا وأسعار 125ألف وحدة سكنية بمشاريع البيع على الخارطة

الاخبار المحلية
Time منذ ساعتين
Views 1786
مزايا وأسعار 125ألف وحدة سكنية بمشاريع البيع على الخارطة

الرياض (صدى):
نجحت مشاريع البيع على الخارطة في توفير 125 ألف وحدة سكنية من خلال 70 مشروع للقطاع الخاص بالتعاون مع وزارة الإسكان .

واستطاعت تلك المشاريع تحقيق أعلى نسبة من المبيعات مع طرح أسعار منافسة للسوق تتراوح بين 255 إلى 750 ألف ريال بجودة عالية بالتعاون مع مطورين عقاريين بالوزارة بما يضمن الإلتزام بالمواصفات والمقاييس .

ويصل متوسط القسط الشهري لشراء الوحدة إلى 1500 ريال ، مع تقديم تسهيلات أخرى كمبادرة دعم العسكريين والمدنيين وخدمة المستشار العقاري ودعم ضريبة القيمة المضافة للمسكن الأول .

وبجانب تلك التسهيلات ، توفر مشاريع البيع على الخارطة نماذج عصرية أقرب ما تكون للمجمعات السكنية المتكاملة ، لتصبح أحد أهم المشاريع على برنامج "سكني " .

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أحدث التعليقات

يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
هني وعافيه😊😂
ض ي
فيه ناس أحق بالسكن بل مايحصل حق مصاريف بيته
زاير
القانون في بلدنا لا يسمح بمساعدة النساء لأنه يعتبر لمس المرأة تحرش يعاقب بالسجن و الفصل من العمل .
ابوبدر
يامال العافية
**""'سهم'""**
الله يسلط عليهن ولايوفقهم ..الحثالة

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