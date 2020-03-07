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القبض على مقيم ينتحل صفة موظفي البلدية لسرقة المحلات التجارية بالرياض

حوادث
Time منذ ساعة
Views 1619
القبض على مقيم ينتحل صفة موظفي البلدية لسرقة المحلات التجارية بالرياض

سعيد العجل (صدى):
صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت - بفضلٍ من الله - عن تمكن الأجهزة الأمنية بشرطة المنطقة من القبض على مقيم بالعقد الرابع من العمر، وذلك لتوفر الدلائل على انتحاله صفة موظفي البلدية والدخول على المحلات التجارية وتفتيش العاملين بها وسرقة مبالغ مالية من صناديق المحاسبين، بلغ مجموعها (36250) ريالاً.

وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقة أقر بارتكاب (6) قضايا بنفس الأسلوب الإجرامي في عدد من الأحياء بمدينة الرياض، وقد جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

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أحدث التعليقات

يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
هني وعافيه😊😂
ض ي
فيه ناس أحق بالسكن بل مايحصل حق مصاريف بيته
زاير
القانون في بلدنا لا يسمح بمساعدة النساء لأنه يعتبر لمس المرأة تحرش يعاقب بالسجن و الفصل من العمل .
ابوبدر
يامال العافية
**""'سهم'""**
الله يسلط عليهن ولايوفقهم ..الحثالة

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