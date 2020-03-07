جماهير الرياضة تدخل «الحجر الصحي» بسبب «كورونا»

وكالات (صدى):

ألقى فيروس كورونا المستجد COVID19، بظلاله على عالم الرياضة بشكل واضح، حيث تأثرت العديد من البطولات والمسابقات حول العالم، بسبب هذا الفيروس الغامض؛ ليهدد بعض المسابقات بالتأجيل والإلغاء.

ويضم العام الحالي بطولات يترقبها عشاق الرياضة حول العالم، وأبرزها يورو 2020 وكوبا أمريكا إضافة إلى دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو؛ فيما وقفت بعض الدول النشاط الرياضي، من خلال إقامة العديد من المسابقات دون حضور جماهيري.

وجعل هذا الأمر عشاق الرياضة أشبه بالأشخاص الذين تم وضعهم في الحجر الصحي، بسبب عدم قدرتهم على متابعة رياضاتهم المفضلة؛ حيث أقامت إيطاليا مباريات الدوري المحلي دون حضور جماهيري، في الوقت الذي كانت تشتعل فيه المنافسة بين ثنائي الصدارة يوفنتوس وإنتر ميلان.

ويخشى جمهور الكرة الإنجليزية أن يتم تطبيق الأمر نفسه في "البريمير ليغ"، خاصة مع المخاوف الكبيرة من خطورة التجمعات الجماهيرية في الملاعب، كما تُقام مباريات الدوري الإماراتي دون حضور جماهيري، وبدأ تطبيق ذلك فعلياً في الجولة 18 من دوري الخليج العربي.