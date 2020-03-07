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توجه لحركة انتقالات وإقالات مؤثرة بالجيش السوداني

عربية ودولية
Time منذ ساعتين
Views 1627
توجه لحركة انتقالات وإقالات مؤثرة بالجيش السوداني

الخرطوم (صدى):
كشف رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح برهان عن خطة لإعادة هيكلة الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع .

وقال "البرهان " في كلمة له خلال حفل تخرج الدفعة الـ 8 من قوات الدفع السريع : في سبيل تطوير القوات المسلحة وقوات الدعم السريع سنسعى جميعا إلى إعادة صياغة هذه القوات وفق المتطلبات الحالية والمستقبلية، وبما يتوافق مع المهام التي أنشئت من أجلها .

وأضاف: نقف كل مرة لإعادة تنظيم قواتنا ونعيد ترتيبها بما يتوافق مع الدستور وبما يتوافق مع متطلبات ومهام هذه القوات .

وتابع : نحن على أعتاب مرحلة جديدة بعد المرحلة الانتقالية، ننظر إلى أن تكون لدينا قوات محترفة متخصصة تؤدي مهامها بالطريقة الوطنية وتخدم مصالح الوطن .

ولم يوضح "البرهان " تفاصيل تلك الخطة إلا أن التوقعات تشير إلى حركة انتقالات واقالات مؤثرة خلال الفترة المقبلة ..

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أحدث التعليقات

يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
هني وعافيه😊😂
ض ي
فيه ناس أحق بالسكن بل مايحصل حق مصاريف بيته
زاير
القانون في بلدنا لا يسمح بمساعدة النساء لأنه يعتبر لمس المرأة تحرش يعاقب بالسجن و الفصل من العمل .
ابوبدر
يامال العافية
**""'سهم'""**
الله يسلط عليهن ولايوفقهم ..الحثالة

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