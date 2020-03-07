توجه لحركة انتقالات وإقالات مؤثرة بالجيش السوداني

الخرطوم (صدى):

كشف رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح برهان عن خطة لإعادة هيكلة الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع .

وقال "البرهان " في كلمة له خلال حفل تخرج الدفعة الـ 8 من قوات الدفع السريع : في سبيل تطوير القوات المسلحة وقوات الدعم السريع سنسعى جميعا إلى إعادة صياغة هذه القوات وفق المتطلبات الحالية والمستقبلية، وبما يتوافق مع المهام التي أنشئت من أجلها .

وأضاف: نقف كل مرة لإعادة تنظيم قواتنا ونعيد ترتيبها بما يتوافق مع الدستور وبما يتوافق مع متطلبات ومهام هذه القوات .

وتابع : نحن على أعتاب مرحلة جديدة بعد المرحلة الانتقالية، ننظر إلى أن تكون لدينا قوات محترفة متخصصة تؤدي مهامها بالطريقة الوطنية وتخدم مصالح الوطن .

ولم يوضح "البرهان " تفاصيل تلك الخطة إلا أن التوقعات تشير إلى حركة انتقالات واقالات مؤثرة خلال الفترة المقبلة ..