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عضو النصر يرد على «التويجري» : معلوماتك مغلوطة للأسف

اخبار رياضية
Time منذ ساعة
Views 2256
Comment 2
عضو النصر يرد على «التويجري» : معلوماتك مغلوطة للأسف

ماجد محمد (صدى):
أثار الناقد الرياضي ماجد التويجري، الجدل بعدما صرح أن ناصر السويكت، رئيس نادي النصر، وعبد الرحمن الحلافي، المشرف على الكرة، أمام اختبار صعب بسبب أزمة عبد الرزاق حمد الله الذي رفض السفر برفقة بعثة الفريق إلى المجمعة لمواجهة الفيصلي.

وقال ماجد التويجري، خلال تصريحات لبرنامج "كورة روتانا"، أن عضو الشرف الذهبي عبد العزيز أحمد بغلف، تدخل لاحتواء أزمة اللاعب مع الإدارة، عقب خصم راتبه، مشددًا على ضرورة استخدام القوة وعدم لوي ذراع إدارة النصر، ولو كان الأمير عبد الرحمن بن سعود، أحد رموز النادي، موجودًا، لكان حمد الله خارج النصر نهائيًا.

وفي السياق نفسه، أقدم أحمد بغلف على الرد على تصريحات التويجري، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير تويتر؛ حيث علق: " معلوماتك مغلوطة للأسف.. ترى كنت نايم .. وماصحيت إلا بعد كلامك.. إلا اذا انا اتحرك وانا نايم !!!! واتصلت على الادارة متأخر .. أكيد نايمين. المصداقية مهمة وارجوا من الاخ تركي العجمة ملاحظه ذلك " .

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أحدث التعليقات

ابو محمد
ههههههههههههه .. .. هاالكوكب ماشافه الا مزور الفيديو ..
**""'سهم'""**
همج ...حتى جزمتها سرقوها هذي مخرجات افريقيا يحسبون انهم في الادغال .
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
صح لسانك ولسان القايل
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
صح لسانك ولسان القيل
ابو محمد
ولا زالت الدوله متسامحه معاهم ..

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