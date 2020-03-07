أفضل طريقة للتعامل مع الحروق السطحية والعميقة

أميرة خالد (صدى):

تتعرض المرأة في كثير من الأحيان للحروق السطحية والعميقة مع التعرض المستمر لحرارة الطهي أو السيشوار وغيره من أدوات كي الشعر ، مما يعرض البشرة للتشوه خاصةً إذا تم إهمال تلك الحروق البسيطة .

ويؤكد الأطباء أنه يمكنك علاج آثار الحروق الموجودة بالجسم خاصةً الوجه إذ تمتاز بشرة الوجه بزيادة الأوعية الدموية والسوائل مقارنةً بمواضع الجلد الأخرى ، وينصح بإتباع الإرشادات التالية :

1- حماية الحروق من الآشعة والجراثيم والمواد الكيميائية الي لم يأذن بها الطبيب .

2- الحفاظ على حرارة الجسم .

3- التغذية بفيتامين سي .

4- تناول الأطعمة التي تزيد المناعة .

ويجب عليكي عدم استخدام الوصفات الشعبية الغير صحيحة في التعامل مع الحروق واللجوء إلى الطبيب المختص حتى لا تترك آثار خاصةً إذا كانت سطحية ويمكن تجديد خلايا البشرة التي لم تتلف بشكل كامل .

أما إذا كانت الحروق عميقة فلا شك أن الأمر يستلزم الإنتقال إلى المستشفى وسيتم التعامل مع الحروق تبعاً لدرجتها .