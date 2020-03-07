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أفضل طريقة للتعامل مع الحروق السطحية والعميقة

عالم المرأة
Time منذ 21 دقيقة
Views 1385
أفضل طريقة للتعامل مع الحروق السطحية والعميقة

أميرة خالد (صدى):
تتعرض المرأة في كثير من الأحيان للحروق السطحية والعميقة مع التعرض المستمر لحرارة الطهي أو السيشوار وغيره من أدوات كي الشعر ، مما يعرض البشرة للتشوه خاصةً إذا تم إهمال تلك الحروق البسيطة .

ويؤكد الأطباء أنه يمكنك علاج آثار الحروق الموجودة بالجسم خاصةً الوجه إذ تمتاز بشرة الوجه بزيادة الأوعية الدموية والسوائل مقارنةً بمواضع الجلد الأخرى ، وينصح بإتباع الإرشادات التالية :

1- حماية الحروق من الآشعة والجراثيم والمواد الكيميائية الي لم يأذن بها الطبيب .

2- الحفاظ على حرارة الجسم .

3- التغذية بفيتامين سي .

4- تناول الأطعمة التي تزيد المناعة .

ويجب عليكي عدم استخدام الوصفات الشعبية الغير صحيحة في التعامل مع الحروق واللجوء إلى الطبيب المختص حتى لا تترك آثار خاصةً إذا كانت سطحية ويمكن تجديد خلايا البشرة التي لم تتلف بشكل كامل .

أما إذا كانت الحروق عميقة فلا شك أن الأمر يستلزم الإنتقال إلى المستشفى وسيتم التعامل مع الحروق تبعاً لدرجتها .

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أحدث التعليقات

المليليح
يكفي حمدلله داعس على الطواقي ويكفي حمدلله ثاني هداف بالعالم ويكفي حمدلله دمر النصر ثلاث مواسم ويكفي النصر داعسكم ثلاث سنوات متتالية بس قولولي إيش أخبار عموري وال٦٠مليون اذكر لعب شوط واحد وسحب عليكم هههههههههههههههه
المليليح
حمدلله اكبر من ناديكم يابوصياح يابكايه ياطاقيه ياسنفور يامسخرة آسيا والبطولة العربية ياعار على الكرة السعودية 😅😅😅😅😅😅😅😅
كجمغلو
أجل من الحسد يا وجه الزرافه .... الا والله من دلاختك ..... معروف ان اغراضكم كلها رخيصه والرخيص للرخيص المخيس ... الله يفكنا ويكفينا شركم والله انكم جبتو البلاء وقلة الحياء وانحطاط الاخلاق للمجتمعات
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
يا ماحلى الضحكه تزنن يحتي
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
فديتهم والله الحلوين يازينهم والسنون

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