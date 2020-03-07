السفارة في فيينا تطالب باتخاذ التدابير الوقائية من فيروس كورونا

فيينا (صدى):

طالبت سفارة خادم الحرمين الشريفين بفيينا المواطنين بالنمسا وسلوفاكيا وسلوفينيا، اليوم السبت، بضرورة توخي الحذر واتخاذ التدابير الوقائية كافة من فيروس كورونا المستجد COVID19.

وقالت السفارة، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير تويتر: " حرصا من سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية النمسا على سلامة المواطنين والمقيمين والزوّار في كل من جمهورية النمسا الاتحادية وجمهوريتَي سلوفاكيا وسلوفينيا، تأمل السفارة توخي الحذر واتخاذ التدابير الوقائية كافة التي تنص عليها منظمة الصحة العالمية لتجنب الإصابة بفيروس كورونا " .

وأكدت على ضرورة تجنب الاتصال بالحيوانات حية أو ميتة والابتعاد عن ملامسة المنتجات الحيوانية أو الوجود في أسواق تداول الحيوانات أو الاتصال بأشخاص مصابين بأعراض تنفسية؛ لافتة إلى أنه في حالة ظهور أعراض الإصابة بعدوى تنفسية لابد من البقاء في المنزل وتجنب الاختلاط بالآخرين.

وشددت على تغطية الفم والأنف بالمناديل الورقية عند العطس أو الكحة، والمحافظة على نظافة اليدين عبر غسلهما بالماء والمطهرات؛ فيما دعت إلى التواصل معها على هاتف شؤون السعوديين 0043676502929.