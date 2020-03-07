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بالصور.. "حرس الحدود" يحبط محاولات تهريب أكثر من 8 أطنان من الحشيش

الاخبار المحلية
Time منذ ساعة
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بالصور.. "حرس الحدود" يحبط محاولات تهريب أكثر من 8 أطنان من الحشيش

الرياض (صدى):
صرح المتحدث الرسمي لحرس الحدود، بأن المتابعة المستمرة لمحاولات تهريب المواد المخدرة عبر حدود المملكة البرية والبحرية، وحالات الإنقاذ البري والبحري، خلال الفترة من 1/ 1/ 1441هـ إلى 30/ 6/ 1441هـ، أسفرت، - بتوفيق الله - ، عن إحباط عدد من محاولات تهريب ما مجموعه (8275) كيلوجراماً من مادة الحشيش المخدر، و(529) طناً و(728) كيلوجراماً من مادة القات المخدر، و(289966) حبة مخدرة، كما تم القبض على المتورطين في محاولات تهريبها وعددهم (3794) شخصاً، وذلك بعد رصد دخولهم حدود المملكة، وإحالتهم وما تم ضبطه بحوزتهم من المواد المخدرة للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية.

وبين أنه في إطار تنفيذ وأداء المهام الإنسانية، التي يقدمها رجال حرس الحدود، والمتمثلة في عمليات البحث والإنقاذ، فقد أنقذت فرق البحث والإنقاذ والدوريات البحرية والبرية ما مجموعه (479) شخصاً من مختلف الأعمار والجنسيات، منهم (369) شخصًا تم إنقاذهم في البحر، و(110) أشخاص تم إنقاذهم على البر .

 

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أحدث التعليقات

المليليح
حمدلله اكبر من ناديكم يابوصياح يابكايه ياطاقيه ياسنفور يامسخرة آسيا والبطولة العربية ياعار على الكرة السعودية 😅😅😅😅😅😅😅😅
كجمغلو
أجل من الحسد يا وجه الزرافه .... الا والله من دلاختك ..... معروف ان اغراضكم كلها رخيصه والرخيص للرخيص المخيس ... الله يفكنا ويكفينا شركم والله انكم جبتو البلاء وقلة الحياء وانحطاط الاخلاق للمجتمعات
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
يا ماحلى الضحكه تزنن يحتي
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
فديتهم والله الحلوين يازينهم والسنون
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
مدري يامحرومه بس السرطان الله يكفانا شره اسمه كذا مدري كيف باالصدفة لمحت البنت وهي تبدل ملابسها لقيت واحد من نهودها اكبر من الثاني فكلمتها تروح تسوي كشف وفعلا طلع سرطان ثدي والحمد لله تعالجت منه في وقت مبكر

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