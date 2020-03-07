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أكثر الأسئلة على جوجل حول " كورونا " والإجابة عليها

مال واعمال
Time منذ ساعتين
Views 1567
أكثر الأسئلة على جوجل حول " كورونا " والإجابة عليها

وكالات (صدى):
كشفت شركة جوجل عن أهم الأسئلة التي يبحث عنها المستخدمون حول مرض " كورونا " والإجابات الصحيحة لها .

ونشرت "جوجل " تلك الأسئلة والإجابات لزيادة التوعية بالفيروس مع انتشاره وهي كالتالي :

1- هل الأقنعة فعالة : يجب عليك ارتداء القناع فقط إذا أوصى به أخصائي الرعاية الصحية ، أو إذا كنت حامل للفيروس وتظهر عليك العلامات لحماية الآخرين من العدوى ، ولا ينصحما الذي يجب الإحتفاظ به في حال بها إن لم تكن مريض لأنها تتلوث وتصبح مصدر عدوى .

2- الفرق بين كورونا والإنفلونزا : كورونا تظهر أعراضه بعد يومين إلى 14يوم من الإصابة ، وتشمل الحمى والسعال وضيق التنفس .

أما الأنفلونزا فتشمل الحمى او الشعور بالقشعريرة والسعال والتهاب الحلق والصداع وآلام الجسم والتقيؤ وغالباً ما تكون فجأة .

3- ما الذي يجب الإحتفاظ به حال تفشي المرض : الأطعمة المعلبة والجافة ، منظفات الغسيل والصابون ومعقم اليدين ، توفير أدوية تكفي لـ 30 يوم على الأقل ، وأدوات للترفيه .

4- هل كورونا أوء من الأنفلونزا ؟ : معدل الوفيات من كورونا أعلى والأطفال أقل عرضة للمرض ، معظم إصابات كورونا بين البالغين أما الأنفلونزا تنتشر اكثر بين الأطفال والمسنين .

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أحدث التعليقات

المليليح
حمدلله اكبر من ناديكم يابوصياح يابكايه ياطاقيه ياسنفور يامسخرة آسيا والبطولة العربية ياعار على الكرة السعودية 😅😅😅😅😅😅😅😅
كجمغلو
أجل من الحسد يا وجه الزرافه .... الا والله من دلاختك ..... معروف ان اغراضكم كلها رخيصه والرخيص للرخيص المخيس ... الله يفكنا ويكفينا شركم والله انكم جبتو البلاء وقلة الحياء وانحطاط الاخلاق للمجتمعات
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
يا ماحلى الضحكه تزنن يحتي
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
فديتهم والله الحلوين يازينهم والسنون
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
مدري يامحرومه بس السرطان الله يكفانا شره اسمه كذا مدري كيف باالصدفة لمحت البنت وهي تبدل ملابسها لقيت واحد من نهودها اكبر من الثاني فكلمتها تروح تسوي كشف وفعلا طلع سرطان ثدي والحمد لله تعالجت منه في وقت مبكر

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