أكثر الأسئلة على جوجل حول " كورونا " والإجابة عليها

وكالات (صدى):

كشفت شركة جوجل عن أهم الأسئلة التي يبحث عنها المستخدمون حول مرض " كورونا " والإجابات الصحيحة لها .

ونشرت "جوجل " تلك الأسئلة والإجابات لزيادة التوعية بالفيروس مع انتشاره وهي كالتالي :

1- هل الأقنعة فعالة : يجب عليك ارتداء القناع فقط إذا أوصى به أخصائي الرعاية الصحية ، أو إذا كنت حامل للفيروس وتظهر عليك العلامات لحماية الآخرين من العدوى ، ولا ينصحما الذي يجب الإحتفاظ به في حال بها إن لم تكن مريض لأنها تتلوث وتصبح مصدر عدوى .

2- الفرق بين كورونا والإنفلونزا : كورونا تظهر أعراضه بعد يومين إلى 14يوم من الإصابة ، وتشمل الحمى والسعال وضيق التنفس .

أما الأنفلونزا فتشمل الحمى او الشعور بالقشعريرة والسعال والتهاب الحلق والصداع وآلام الجسم والتقيؤ وغالباً ما تكون فجأة .

3- ما الذي يجب الإحتفاظ به حال تفشي المرض : الأطعمة المعلبة والجافة ، منظفات الغسيل والصابون ومعقم اليدين ، توفير أدوية تكفي لـ 30 يوم على الأقل ، وأدوات للترفيه .

4- هل كورونا أوء من الأنفلونزا ؟ : معدل الوفيات من كورونا أعلى والأطفال أقل عرضة للمرض ، معظم إصابات كورونا بين البالغين أما الأنفلونزا تنتشر اكثر بين الأطفال والمسنين .