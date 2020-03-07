«مكافحة المخدرات» تستهدف 61 مشرفة في أندية الحي الترفيهية في الرياض

وشمل البرنامج، الذي أقيم في نادي حي ابتدائية سهيمة الأنصارية، معرضا لأنواع المخدرات الشائعة و"بنرات" توعوية وطرق التهريب.
وقالت مديرة الاشراف النسوي في مديرية مكافحة المخدرات في منطقة الرياض سميرة بنت صعبان الشهري: "نحرص جميعا على كل ما فيه خير ورفعة أبناء وطننا الغالي وحمايتهم من الوقوع في براثن المخدرات، ولا سيما أننا مسئولون أمام الله ثم أمام ولاة أمرنا على حماية ورعاية بنات وأبناء بلدنا من كل عابث".
وأضافت الشهري: "سنستمر في برامجنا ومبادراتنا ، فهذا واجب وطني يجب الوقوف عنده وإعطاءه كل ما يحتاج إليه"، منوهة بدعم ومتابعة مدير مكافحة المخدرات في منطقة الرياض اللواء الدكتور منصور بن عبدالله السبيعي.