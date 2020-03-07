الرياض (صدى):

كشف صندوق التنمية العقارية، اليوم السبت، عن شرط تحمل الدولة لضريبة القيمة المضافة للمسكن الأول، وذلك ردًا على أحد الاستفسارات.

ووجه أحد الأشخاص استفسارًا إلى حساب العناية بالمستفيدين الخاص بالصندوق؛ حيث قال: " السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخي الكريم.. عندي استفسار بسيط إذا تقدر تفيدنا فيه أنا قد أخذت بيت عن طريق شخص وبلغته إني بشتريه عن طريق البنك وتم البيع عن طريق البنك، هل أنا الآن ملزوم في الضريبة أو لا علمًا بأن سعر البيت مليون ومئة وخمسين وتقبل مروري " .

وأجاب الحساب: " ‏‎وعليكم السلام.. تتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة للمسكن الأول، بحد أقصى لسعر الشراء بقيمة 850 ألف ريال سعودي ( مقدار الضريبة الأعلى هو 42,500 ) ويتحمل المواطن مبلغ ضريبة القيمة المضافة لما هو فوق ذلك " .