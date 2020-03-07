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شرط تحمل الدولة لضريبة القيمة المضافة للمسكن الأول

الاخبار المحلية
Time منذ ساعة
Views 1793
شرط تحمل الدولة لضريبة القيمة المضافة للمسكن الأول

الرياض (صدى):
كشف صندوق التنمية العقارية، اليوم السبت، عن شرط تحمل الدولة لضريبة القيمة المضافة للمسكن الأول، وذلك ردًا على أحد الاستفسارات.

ووجه أحد الأشخاص استفسارًا إلى حساب العناية بالمستفيدين الخاص بالصندوق؛ حيث قال: " السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخي الكريم.. عندي استفسار بسيط إذا تقدر تفيدنا فيه أنا قد أخذت بيت عن طريق شخص وبلغته إني بشتريه عن طريق البنك وتم البيع عن طريق البنك، هل أنا الآن ملزوم في الضريبة أو لا علمًا بأن سعر البيت مليون ومئة وخمسين وتقبل مروري " .

وأجاب الحساب: " ‏‎وعليكم السلام.. تتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة للمسكن الأول، بحد أقصى لسعر الشراء بقيمة 850 ألف ريال سعودي ( مقدار الضريبة الأعلى هو 42,500 ) ويتحمل المواطن مبلغ ضريبة القيمة المضافة لما هو فوق ذلك " .

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أحدث التعليقات

ابو محمد
يقولون السارق مسروق ..
يارب العفو والعافيه
قال الله سبحانه وتعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ صدق الله العظيم
ابو محمد
طيب انتظروا لين مبارة الهلال والنصر بيكون التلميع اكبر وعلى مستوى اعلى !!!!!!!!!
احمد
ههههه التقيه بدأت تشتغل بالإعلام . قدامنا يقولون حرام .. ومع أتباعهم يحرضونهم للسفر لإيران عيال متعه لعنهم الله
احمد
الملاعين يلفقون التهم والأكاذيب إذا الطرف الآخر معلم أو معلمه أو مدير مدرسه . تخيلوا لو اللي حاصل للبنت في كوفي شوب أو حفله غنائيه أو بملعب كرة قدم.... كان لاحس ولاخبر .

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